Patriarhul Ecumenic: Imnul Acatist este o odă magnifică adusă libertății

„Imnul Acatist este o odă magnifică adusă libertății”, a subliniat Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, la deschiderea unei conferințe dedicate împlinirii a 1.400 de ani de la prima intonare a Acatistului Bunei Vestiri.

Evenimentul s-a desfășurat joi la Școala Patriarhală Urbană din Marasli din Istanbul, Turcia. La conferință au participat ierarhi ai Patriarhiei Ecumenice, clerici, reprezentanți diplomatici, între care consulul general al Greciei la Constantinopol, profesori universitari și cercetători.

Sanctitatea Sa a evidențiat legătura profundă dintre libertate și taina Întrupării: „Închinându-ne sfintei icoane a Fecioarei Maria, ne aflăm în fața marelui miracol al libertății. Dumnezeu l-a onorat pe om cu darul libertății, cu o libertate inviolabilă chiar și de Dumnezeu Însuși”.

„Întruparea nu s-ar fi putut realiza dacă omul, în persoana Fecioarei Maria, nu ar fi acceptat în mod liber chemarea de sus. Da-ul Maicii Domnului este revelația definitivă că libertatea în toată măreția ei este ascultare voluntară de chemarea lui Dumnezeu”.

În același context, Patriarhul Bartolomeu I a subliniat că Imnul Acatist exprimă acest adevăr teologic: „Fecioara Maria spune Da planului lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră, ca reprezentantă al întregii omeniri”.

Sanctitatea Sa a evidențiat și legătura istorică dintre Imnul Acatist și Constantinopol, arătând că acesta este „monumentul de neegalat al credinței, teologiei, inspirației poetice, stilului lingvistic și artei expresive”.

În data de 25 martie s-au împlinit 1.400 de ani de la prima intonare a Imnului Acatist către Maica Domnului, compus probabil de Sf. Cuv. Roman Melodul, la Biserica Vlaherne din Constantinopol. Aceasta a avut loc în contextul salvării cetății de la asediul avariilor și persanilor.

Foto credit: Patriarhia Ecumenică