2026, an jubiliar în Patriarhia Ecumenică: 1.400 ani de la prima intonare a Imnului Acatist către Maica Domnului

Primul și cel mai frumos acatist din istorie împlinește la anul 14 secole de când a fost alcătuit, cel mai probabil de Sf. Cuv. Roman Melodul, și cântat la un moment de cumpănă în istoria Bisericii și a Cetății Constantinopolului.

Este vorba despre Imnul Acatist către Maica Domnului, intrat în practica liturgică și devoțională a Bisericii sub titlul de Acatistul Bunei Vestiri.

Sanctitatea Sa Bartolomeu I, care este și Arhiepiscop al Constantinopolului – Noua Romă, a amintit recent, la București, că imnul a fost prima dată cântat în Biserica din Vlaherne.

S-a întâmplat în 626, după respingerea Primului Asediu al Constantinopolului, când cetatea a fost atacată de o coaliție de avari, slavi și persani.

După victorie, credincioșii din Constantinopol au ascultat în picioare toată această slujbă, oficiată pentru prima dată ca mulțumire. De aici și denumirea de akatistos („a sta în picioare” în limba greacă).

„Noi am consemnat în calendar împlinirea a 1400 de ani de la scrierea Imnului Acatist”, a anunțat Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I. „Nădăjduim să putem organiza și un congres la anul, în cinstea acestui eveniment.”

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a mulțumit Sanctității Sale Bartolomeu I pentru că îl invită în fiecare an pe Părintele Sergiu Vlad, parohul comunității românești din Constantinopol, să slujească în Biserica Vlaherne de sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului, amintind că aceasta era biserica păstorilor vlahi din Constantinopol.

„Acești ciobani români, despre care Charles Diehl spune că, în 1234, au ajuns cu turmele până aproape de Muntele Athos, aveau o biserică – în exteriorul Constantinopolului la început. În timpul Împăratului Teodosie, când s-au extins zidurile de apărare ale Constantinopolului, a fost integrată (în cetate)”, a precizat Patriarhul României.

Declarațiile au fost făcute marți, când Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a participat la Ședința Solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prilejuită de aniversarea a 140 de ani de autocefalie a Bisericii Ortodoxe Române și un secol de la ridicarea ei la rangul de Patriarhie.

Foto credit: Pexels / Engin Bolat (mozaic de la Biserica Chora din Constantinopol)