O nouă apariție la Editura Cuvântul Vieții: Apărătoarei Doamne. 1400 de ani de la consacrarea liturgică a Imnului Acatist

Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a publicat volumul „Apărătoarei Doamne. 1400 de ani de la consacrarea liturgică a Imnului Acatist”.

Lucrarea a fost coordonată de părintele arhimandrit Nectarie Șofelea, Exarh Administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și părintele Ștefan Zară, consilier eparhial în cadrul Sectorului Cultural și Comunicații Media al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Studiul a fost realizat cu prilejul jubileului de 1.400 de ani al „Acatistului Bunei Vestiri”, cunoscut și ca „Imnul Acatist”, prima astfel de creație imnografică din istoria Bisericii.

Un ecou pământesc al doxologiei îngerești

În primul capitol al volumului, semnat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, este evidențiată semnificația profundă a Imnului Acatist, dincolo de dimensiunea sa liturgică.

„Jubileul Imnului Acatist nu reprezintă doar o celebrare a unui text liturgic, ci o aducere-aminte a unui moment providențial care a marcat destinul unui oraș și a oferit lumii cea mai profundă cântare doxologică adusă Maicii Domnului, unind într-un singur glas imnul de biruință cu cel de mulțumire”.

„În esența sa, Imnul Acatist constituie o sinteză remarcabilă, în care teologia Înomenirii Fiului lui Dumnezeu se împletește cu imnografia recunoștinței, devenind astfel un îndreptar spiritual pentru orice suflet însetat de mântuire”, a mai adăugat Părintele Patriarh Daniel.

Imnul Acatist și-a găsit expresia teologică și în spațiul românesc prin arta bisericească „pe zidurile Mănăstirii Snagov din Arhiepiscopia Bucureștilor”: „Valoarea picturii de la Snagov reiese din capacitatea sa de a exprima vizual imnul, fiecare literă a alfabetului devenind o treaptă a unei scări duhovnicești”.

Perspective teologice și filologice

Lucrarea este structurată în patru capitole care urmăresc, într-o manieră coerentă, dimensiunea teologică, istorică și liturgică a Imnului Acatist.

Capitolul al 2-lea propune o analiză amplă, realizată de arhim. Nectarie Șofelea și pr. Ștefan Zară, asupra Imnului Acatist, situându-l la intersecția dintre teologia Întrupării Mântuitorului și contextul istoric al apărării cetății Constantinopolului.

„Considerat pe drept cuvânt apogeul genului poetic bizantin, Imnul Acatist a influențat profund toate tradițiile literare în care a fost tradus, de la latină și siriacă, până la slavonă și română”, au precizat autorii.

Lucrarea poate fi achiziționată prin intermediul site-ului Tipografiei Cărților Bisericești, de pe site-ul cartibisericesti.ro, de pe colportaj.ro și prin comandă la adresele de email: [email protected], [email protected]; sau la numărul de telefon 021.335.21.29.

Foto credit: Editura Cuvântul Vieții