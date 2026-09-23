Să facem alianță cu Dumnezeu: 200 participanți la Întâlnirea Tinerilor din Episcopia Sălajului

„Dacă nu putem previziona anumite lucruri și e bine că-i așa, e nevoie să facem alianță cu Dumnezeu”, le-a spus sâmbătă Episcopul Benedict al Sălajului participanților la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din eparhie.

Peste 200 de participanți au luat parte la Întâlnirea Tinerilor din Jibou, unde Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Proroc Daniel”.

În cadrul programului, ierarhul le-a transmis tinerilor că au nevoie de stabilitate, încredere în Dumnezeu în fața unui viitor care nu poate fi controlat și de curajului de a da vieții un sens înalt.

De asemenea, Preasfinția Sa i-a îndemnat să nu se limiteze la confort și la proiecte lipsite de ideal, ci să își pună darurile în slujba aproapelui.

„Dumnezeu îi iubește pe tinerii curajoși care vor să se implice în lucruri grozave”, a spus Episcopul Sălajului.

„Nu ești întâmplător”

După slujbă, tinerii au mers în procesiune spre Grădina Botanică „Vasile Fati” din Jibou, unde părintele Vlad-Cristian Todoran, coordonatorul Ligii Tinerilor din Dej, a susținut conferința „Nu ești întâmplător. Despre tine, Dumnezeu și rostul tău în lume”.

Părintele le-a vorbit participanților despre unicitatea fiecărei persoane și despre darurile pe care fiecare persoană este chemată să le descopere și să le cultive.

Activitatea tinerilor a continuat cu seria de ateliere la Liceul „Octavian Goga” din Jibou, unde aceștia au aprofundat temele abordate în cadrul conferinței.

A doua parte a zilei a fost dedicată activităților recreative și competițiilor sportive, iar întâlnirea s-a încheiat cu o seară folk.