Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului a sfințit biserica și capela comunității din Baloteasca: Aici s-a lucrat cu inima

Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului a sfințit duminică biserica și capela din Baloteasca, județul Argeș.

Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a evidențiat efortul comun în realizarea proiectelor parohiale: „Aici s-a lucrat cu inima”.

Lăcașul de cult a trecut printr-un amplu proces de restaurare. Lucrările, care au cuprins atât interiorul cât și exteriorul bisericii, au fost realizate cu sprijin din partea autorităților locale, precum și a membrilor comunității.

Programul a continuat cu oficierea Sfintei Liturghii, la care au participat clerici și numeroși credincioși din localitate.

Aprecieri pentru contribuție

Pentru activitatea în restaurarea bisericii și în ridicarea capelei, părintele paroh Ioan Șuță a primit rangul de iconom stavrofor.

„Lucrarea mea este ca Biserica să fie zidită în inima dumneavoastră și să devină o Biserică vie, prin prezență constantă la rugăciune”, a transmis preotul pentru Trinitas TV.

Totodată, Înaltpreafințitul Părinte Calinic a oferit distincții mai multor persoane care au contribuit la proiectul bisericii și al capelei.

Protopopul de Topoloveni, părintele Stelian Stan, a arătat importanța momentului în viața comunității argeșene: „Toți credincioșii au primit harul Duhului Sfânt prin resfințirea bisericii. O mare bucurie, o zi de lumină în care s-au împlinit toate cele jerfelnice pe care oamenii le-au avut în tot parcursul acelor 13 ani de muncă”.

Lăcașul de cult, ridicat în perioada 1838–1841, are hramurile Sfânta Treime și Sfântul Ierarh Nicolae.