O expoziție dedicată Sfântului Antim Ivireanul va fi vernisată la Biblioteca Academiei Române

O expoziție dedicată Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul va fi vernisată vineri la Biblioteca Academiei Române din București, potrivit unui comunicat de presă. Manifestarea este organizată în colaborare cu Biblioteca Sfântului Sinod.

Prezentarea, intitulată „Popoare diferite cu un singur Crez: Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul ca tipograf, traducător și unificator cultural”, va fi deschisă începând cu ora 12:00, în Sala „Theodor Pallady” a instituției de cultură.

Moștenire culturală care unește

Manifestarea urmărește să readucă în atenție personalitatea ierarhului, punând în valoare contribuția sa la dezvoltarea culturii tipărite și la apropierea comunităților ortodoxe prin intermediul cărții și al limbii.

Organizatorii îl prezintă pe Sfântul Antim Ivireanul drept un „maestru tipograf” și un traducător riguros, dar și ca pe o personalitate cu o importantă vocație de a crea legături între spații culturale și spirituale diferite.

Prin activitatea sa, ierarhul a reușit să apropie, „sub semnul aceluiași Crez”, spațiul georgian în care s-a născut, Țările Române, Grecia și comunitățile ortodoxe din Imperiul Otoman.

În cadrul expoziției vor fi prezentate numeroase volume vechi tipărite în română, greacă, georgiană, arabă și slavonă. La vernisaj vor lua cuvântul arhimandritul Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod, și Carmen Albu, bibliograf în cadrul Serviciului Manuscrise, Carte rară al Bibliotecii Academiei Române.

Expoziția va putea fi vizitată până în data de 30 septembrie 2026, de luni până vineri, între orele 09:00 și 14:00. Accesul publicului este gratuit.