Să cerem de la Dumnezeu a petrece în dreptate cu demnitate, îndeamnă Mitropolitul Antonie

„Să cerem de la Dumnezeu a petrece în dreptate cu demnitate și să ne rugăm pentru îndreptarea celor care ne-au rănit”, a îndemnat duminică Mitropolitul Antonie al Basarabiei.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din localitatea Grinăuți, Rep. Moldova.

Pornind de la semnificația Duminicii după Înălțarea Sfintei Cruci, Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a arătat mărturia dragostei lui Dumnezeu pentru oameni: „Pe Cruce vedem până unde merge iubirea lui Dumnezeu pentru om. Fiul Se dăruiește pe Sine pentru mântuirea lumii”.

„Când trecem printr-o nedreptate, această iubire ne arată ce avem de păzit în noi”, a mai spus mitropolitul.

Înaltpreasfinția Sa a îndemnat la păstrarea rugăciunii, a răbdării și a milei față de aproapele chiar și în momentele de încercare: „Durerea noastră implică mai multă rugăciune, rănile sufletești cer a fi vindecate prin răbdare, iar inima are nevoie să rămână capabilă de milă, chiar și atunci când suntem nedreptățiți”.

Credința împlinită prin fapte

Mitropolitul Basarabiei a arătat că statornicia în credință se verifică și prin modul concret în care creștinul răspunde nevoilor celor din jur.

„Statornicia se dobândește prin fapte concrete: participăm la Sfânta Liturghie și atunci când suntem apăsați de griji, îl cercetăm mai des pe cel bolnav, sprijinim omul rămas singur și ne adunăm puterile pentru binele comunității”.

Totodată, Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a subliniat necesitatea păstrării unității între oameni și transformarea încercărilor în prilej de comuniune cu Dumnezeu și cu semenii.

„Fiecare asemenea faptă așază suferința noastră înaintea lui Hristos și o face prilej de apropiere între frați”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Constantin Turtureanu i-a mulțumit Mitropolitului Antonie pentru slujire și sprijinul acordat comunității.