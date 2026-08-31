Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel: Dumnezeu dorește ca oamenii să împlinească voia Lui în mod liber

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat duminică, la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, Pilda lucrătorilor răi, subliniind că „Dumnezeu dorește ca oamenii să împlinească voia Lui în mod liber”.

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Mâna dreaptă a Sf. Vasile cel Mare, adusă din Grecia la hramul Catedralei din Alexandria, spre binecuvântarea credincioșilor

Catedrala din Alexandria și-a serbat hramul duminică, de sărbătoarea Sfântului Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului. Cu această ocazie, a fost adusă din Grecia mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare, spre binecuvântarea credincioșilor.

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Preoteasa Cristina Benga: Iubirea creștină nu este doar sentiment, ci dăruire, răbdare, ascultare și fidelitate

„Iubirea creștină nu rămâne doar un sentiment, ci o manifestare faptică de dăruire, răbdare, ascultare și fidelitate”, afirmă preoteasa Cristina Benga într-un interviu acordat Agenției de știri Basilica, în care vorbește despre iubire, pace și iertare ca repere esențiale pentru viața familiei creștine de astăzi.

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Diaconul Rareș Ionașcu, psihiatru: „Condițiile dezvoltării copilului sunt dragostea necondiționată și cadrul cu limite”

Diaconul dr. Rareș Ionașcu este medic psihiatru și slujitor al Bisericii Ortodoxe Române în diaspora. Practică psihiatria în Franța, în zona Angoulême, și slujește ca diacon în cadrul parohiei românești „Sfântul Iosif și Sfântul Ioan din San Francisco” din Bordeaux. Implicat activ în dialogul dintre știința medicală și teologia creștină, sfinția sa întâlnește în cabinet tot mai mulți oameni confruntați cu anxietate, depresie sau diferite forme de dependență.

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Adormirea Maicii Domnului, sărbătorită în Basarabia: Ne descoperă biruința vieții în Hristos

„Adormirea Maicii Domnului ne descoperă biruința vieții în Hristos și apropierea ei neîncetată de cei care o cheamă în rugăciune”, a spus Mitropolitul Antonie al Basarabiei, vineri, când a fost sărbătorită Adormirea Maicii Domnului, conform calendarului nerevizuit.

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