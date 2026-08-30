Adormirea Maicii Domnului, sărbătorită în Basarabia: Ne descoperă biruința vieții în Hristos

„Adormirea Maicii Domnului ne descoperă biruința vieții în Hristos și apropierea ei neîncetată de cei care o cheamă în rugăciune”, a spus Mitropolitul Antonie al Basarabiei, vineri, când a fost sărbătorită Adormirea Maicii Domnului, conform calendarului nerevizuit.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie cu ocazia hramului în Parohia Romanovca. La slujbă au participat clerici de pe ambele maluri ale Prutului, printre care arhim. Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu din Iași.

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a subliniat că „taina Întrupării descoperă deopotrivă voia lui Dumnezeu și răspunsul liber al omului: Preasfânta Fecioară a primit chemarea dumnezeiască prin ascultare, smerenie și deplină dăruire, făcându-se Maică a Cuvântului întrupat și chip al omului care Îi oferă lui Dumnezeu întreaga sa viață.”

Mitropolitul Basarabiei a evidențiat că poporul i-a încredințat Maicii Domnului spre ocrotire multe lăcașuri de cult, așezăminte și orașe, lucru care „mărturisește ajutorul primit de-a lungul generațiilor”.

Moment de binecuvântare

După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a săvârșit slujba de sfințire a crucilor așezate pe cupolele bisericii și a troiței ridicate în curtea parohiei. Slujba a avut loc la finalul lucrărilor de amenajare realizate în ultima perioadă cu ajutorul Mănăstirii Hadâmbu.

Mitropolitul Antonie l-a felicitat pe părintele paroh Nicolae Tverdostup și pe credincioși pentru grija față de biserică și pentru lucrările finalizate.

Înaltpreasfinția Sa a evocat osteneala deosebită a părintelui paroh, care a participat direct la construirea sfântului lăcaș, plecând pentru anumite perioade la muncă în străinătate pentru a putea susține financiar continuarea lucrărilor.

Părintele Nicolae Tverdostup i-a mulțumit Mitropolitului Antonie pentru prezență, rugăciune și purtarea de grijă, iar starețului Mănăstirii Hadâmbu și clericilor veniți din România pentru generozitatea cu care susțin parohia.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei