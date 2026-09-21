Sf. Mc. Sofia ocrotește un așezământ pentru copii la Cornești, jud. Cluj: Ea aduce voluntari și deschide uși pentru lucrarea lor

Sf. Mc. Sofia și fiicele ei, Sf. Mc. Pistis, Elpis și Agapi, ocrotesc un așezământ pentru copii construit de Parohia Cornești din județul Cluj.

Comunitatea și-a cinstit recent ocrotitoarele, de la care așteaptă ajutor în obținerea tuturor autorizațiilor necesare pentru licențierea serviciilor.

Liturghia de hram a fost oficiată de Arhim. Natanael Zanfirache, delegat al Mitropolitului Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Hramul așezământului

Ziua a început și s-a încheiat cu procesiune de la biserica mare, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, până la altarul de vară din curtea așezământului și înapoi: cler și credincioși, în frunte toaca, icoana, praporii și raclele cu sfintele moaște din patrimoniul bisericii.

Răspunsurile la strană au fost date de membrii Coralei Parohiale „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”, îmbrăcați în costume populare locale.

În cuvântul de învățătură, Arhim. Natanael Zanfirache a vorbit despre viața și mucenicia sfintelor, despre ajutorul pe care îl dau celor care le cinstesc, despre înțelepciunea cu care Sfânta Sofia și-a crescut fiicele, despre statornicia în rugăciune și despre ceea ce înseamnă să fii creștin.

La final, Părintele Paroh Dănuț-Gheorghe Pintea le-a făcut clericilor prezenți o rugăminte emoționantă: să revină la așezământ de hram în fiecare an, chiar și atunci când dânsul nu va mai fi.

Acasă pentru copiii fără casă

„Ne-am dorit un loc care să fie acasă pentru cei care nu au acasă”, subliniază Părintele Paroh Dănuț-Gheorghe Pintea, într-o declarație transmisă Agenției de știri Basilica.

„Atunci când am început, nu aveam decât încredințarea că sufletul unui copil este cea mai delicată lucrare pe care Dumnezeu ne-o încredințează. Astăzi casa este ridicată și sfințită, iar eu cred că ea este deja un acasă pentru copiii care vor veni.”

Parohul din Cornești spune că șapte copii proveniți dintr-o familie vulnerabilă social pe care a ajutat-o cu ceva timp în urmă i-au rămas în inimă și au inspirat construcția centrului.

„Se schimbau văzând cu ochii: veneau la biserică, ajutau, erau bucuroși, se simțeau integrați. Atunci am înțeles că un copil are nevoie de foarte puțin ca să i se dea o șansă, dar acel puțin trebuie să i-l dea cineva.”

„Lucrarea aceasta nu este a unui om. Este a Bisericii și a copiilor pentru care s-a ridicat. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru toate darurile și binecuvântările primite”, subliniază Părintele Dănuț-Gheorghe Pintea.

Proiect inspirat de o familie numeroasă

„Băieții veneau la biserică și ajutau în Sfântul Altar, fetele ajutau la bucătărie, unde, ca la mănăstire, se pregătește masă pentru toți credincioșii miercurea, vinerea, sâmbăta și duminica, peste o sută de porții pe zi. Erau cuminți și se vedea bucuria pe ei, pentru că se simțeau implicați și acasă”, a explicat Arhid. Andrei-Cristian Hideg, slujitor al parohiei și vicepreședinte al asociației parohiale „Sfânta Muceniță Sofia și Fiicele Ei”, în cadrul căreia va funcționa centrul.

„Într-o zi, familia a plecat fără să spună nimic. Dar ne-au rămas înaintea ochilor două imagini: chipurile triste ale copiilor când i-am primit și lumina de pe fețele lor de mai târziu. De acolo am înțeles un lucru simplu: un copil are o șansă dacă primește educație și un exemplu sănătos. Aceasta a fost experiența care ne-a determinat să ridicăm Așezământul.”

Construcție și organizare

După acest episod din viața comunității, inițiativa, dar și greul lucrărilor de construcție au aparținut Părintelui Paroh Dănuț-Gheorghe Pintea.

„S-a ostenit cu timp și fără timp și a purtat această lucrare de la primul gând până la sfințire cu post, cu rugăciune, cu răbdare și cu multă jertfă”, precizează Arhid. Andrei-Cristian Hideg.

Așezământul este ridicat pe un teren cumpărat de părintele paroh, alături de casa de oaspeți a parohiei și de biserica veche, vizavi de biserica nouă. Piatra de temelie a fost pusă în 10 august 2021, iar clădirea finalizată a așezământului a fost sfințită de Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului în 7 octombrie 2025.

Este gândit ca o casă de tip familial, cu două unități, pentru un total de 24 de copii proveniți din familii aflate în dificultate. Copiii vor primi găzduire, masă, îngrijire medicală și supraveghere permanentă, sprijin la școală și la teme, vor fi implicați în viața liturgică a parohiei și vor deprinde abilități practice de viață.

O familie de sfinte

„Sfânta Sofia a rămas văduvă cu trei fete mici și le-a crescut singură, în rugăciune, în post și în milostenie. Nu le-a dat avere. Le-a dat credință, nădejde și dragoste, care sunt chiar numele lor: Pistis, Elpis și Agapi. Iar la vremea încercării, fetele au stat neclintite, deși aveau doisprezece, zece și nouă ani”, spune Arhid. Andrei-Cristian Hideg, care se ocupă de partea administrativă și juridică a așezământului: documentația, avizele și pregătirea licențierii.

„Aceasta este, de fapt, toată lucrarea pe care o dorim aici: să se vadă ce poate face pentru un copil o casă în care se roagă cineva. Pentru un copil, acesta este cel mai bun exemplu.”

Arhid. Andrei-Cristian Hideg spune că ajutorul sfintelor se face simțit: „mai ales în răbdare”, subliniază el. „Un asemenea proiect are multe opriri: avize, autorizații, așteptări, cheltuieli. Faptul că lucrarea a mers mai departe și că, la fiecare pas, s-au ivit oameni care să ajute nu îl putem pune pe seama socotelilor noastre.”

„Când părintele paroh era mai încercat cu obținerea autorizațiilor și parcă toate ușile se închideau, a apărut omul trimis de Dumnezeu și de Sfânta Sofia, care l-a ajutat să treacă peste încercare și să ducă mai departe ceea ce începuse”, adaugă părintele arhidiacon.

„Tot Sfânta Sofia ne-a trimis și doi medici stomatologi voluntari, care lucrează în cabinetul stomatologic din cadrul Așezământului. Ori de câte ori apare o problemă, Sfânta Sofia ne trimite omul potrivit. Sunt mulți și i-am putea înșira aici, dar nu vrem să facem deosebire între ei.”

Acesta este și motivul pentru care cinstirea sfintelor este considerată de părintele paroh de importanță crucială pentru comunitate.

O lucrare care va fi profesionistă

„În acest moment nu avem încă niciun copil în așezământ, pentru că suntem în procedura de autorizare și licențiere, iar ea durează mai mult decât am prevăzut”, mai explică părintele arhidiacon.

„Nădăjduim ca, până la sfârșitul acestui an, să avem toate avizele și licențierea. Nu vrem să grăbim nimic și nici să ocolim ceva. Este vorba de copii, deci totul trebuie să fie în rânduială.”

Între timp, activitățile cu tinerii din parohie nu stau pe loc: tabere de vară cu copii din parohie și din afara ei, precum și activități cultural-educative și filantropice pe tot parcursul anului.

„De asemenea, pregătim echipa care va lucra în Așezământ și procedurile necesare. Ne dorim oameni empatici și implicați în tot ceea ce înseamnă creșterea și educația copiilor”, spune părintele arhidiacon.

În cadrul parohiei funcționează și o cantină, care oferă credincioșilor și pelerinilor între 80 și 100 de porții de mâncare pe zi, iar la prilejuri deosebite, precum Taina Sfântului Maslu sau praznicele împărătești, între 400 și 700 de porții.

Activitățile și evenimentele din parohie și de la așezământ pot fi urmărite pe website-urile dedicate parohiacornesti.ro și sfantasofia.net.

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