Patriarhul Daniel: Dumnezeu dorește ca oamenii să împlinească voia Lui în mod liber

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat duminică, la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, Pilda lucrătorilor răi, subliniind că „Dumnezeu dorește ca oamenii să împlinească voia Lui în mod liber”.

Preafericirea Sa a arătat semnificația plecării stăpânului viei, lăsându-i pe lucrători să o păzească și să o cultive pentru a aduce roade.

„Plecarea stăpânului departe are înțeles duhovnicesc de libertate multă dăruită lucrătorilor, dar și multa răbdare a lui Dumnezeu”.

„Stăpânul nu a rămas lângă lucrători să îi supravegheze de aproape, ci îi supraveghea din depărtare, ca și când nu îi mai vedea. Prin aceasta, Evanghelia ne arată cât de mult respectă Dumnezeu libertatea de acțiune a oamenilor”, a adăugat Patriarhul României.

Părintele Patriarh Daniel a evidențiat că Dumnezeu nu doar că îi oferă libertate omului să aleagă, ci este răbdător cu el.

„El dăruiește libertate omului ca acesta în mod liber să împlinească voia Sa. Să aleagă între a fi credincios și recunoscător, sau a fi necredincios și nerecunoscător. Să aleagă între a fi lucrător cinstit și bun, sau lucrător viclean și rău”.

Plecarea stăpânului viei nu trebuie înțeleasă ca nepăsare, deoarece trimite periodic slujitorii lui ca să vadă cum se comportă lucrătorii din vie.

Chemarea la slujire

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidențiat importanța chemării slujitorilor de a îngriji creația lui Dumnezeu.

„Evanghelia de azi spune că lucrarea pe pământ a lui Dumnezeu prin aleșii săi este lucrarea de pregătire a oamenilor pentru mântuire, pentru a dobândi viața veșnică fericită din Împărăția lui Dumnezeu”.

Dacă slujitorii nu împlinesc voia lui Dumnezeu, aceștia vor fi înlocuiți cu alții vrednici să continue lucrarea.

„Evanghelia spune că este un privilegiu să fii chemat la împlinirea acestui plan divin, dar dacă nu răspunzi chemării lui Dumnezeu, El cheamă la slujire pe alții mai vrednici decât tine, cheamă lucrători cinstiți și smeriți, harnici și buni, care nu au răutate, viclenie și lăcomie în suflet”.

Responsabilitatea slujitorilor

Părintele Patriarh Daniel a spus că slujitorii Bisericii sunt chemați la responsabilitate față de cei încredințați spre păstorire.

„Pilda aceasta ne chemă și pe noi, slujitorii Bisericii lui Hristos, la multă responsabilitate, adică să nu punem stăpânire pe Biserică, după cum spune Sfântul Apostol Petru: Nu făcându-ne stăpâni asupra turmei, ci având grijă de turmă, și slujind turma cuvântătoare”.

„Fiecare dintre noi va răspunde în fața lui Dumnezeu, Stăpânul viei, potrivit roadelor duhovnicești pe care le oferim Lui prin lucrarea noastră luminată și ajutată de Harul Său”, a încheiat Patriarhul Daniel.

Foto credit: Ziarul Lumina