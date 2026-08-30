Mâna dreaptă a Sf. Vasile cel Mare, adusă din Grecia la hramul Catedralei din Alexandria, spre binecuvântarea credincioșilor

Catedrala din Alexandria și-a serbat hramul duminică, de sărbătoarea Sfântului Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului. Cu această ocazie, a fost adusă din Grecia mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare, spre binecuvântarea credincioșilor.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Episcopul Galaction al Alexandriei şi Teleormanului, împreună cu Episcopul Nectarie al Irlandei și Islandei și Episcopul vicar Nicodim de Skopelos al Mitropoliei de Halkida, Istiaia și Sporadele de Nord (Biserica Ortodoxă a Greciei).

Sfântul Ierarh Alexandru

În predica rostită la Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Nectarie a subliniat virtuțile Sfântului Ierarh Alexandru.

„Ceea ce l-a definit pe Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului, a fost râvna, credința nezdruncinată și tocmai această putere de a se jertfi, de a se identifica cu Arhiereul prin Excelență, Mântuitorul nostru Iisus Hristos”.

Preasfinția Sa a amintit că Sfântul Alexandru a participat la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, unde a luptat împotriva învățăturilor lui Arie.

„Mult a luptat Sfântul Ierarh Alexandru cu erezia ariană din acea perioadă și mult s-a ostenit, a devenit un înflăcărat apărător al Ortodoxiei”.

Moment de binecuvântare

Preasfințitul Părinte Nicodim de Skopelos a spus că mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare a fost adusă la Alexandria „pentru a întâlni mâinile în rugăciune și inimile credincioșilor”.

„Această mână a binecuvântat, a învățat, s-a ostenit, a împărățit milostenie, l-a sprijinit pe cel slab și s-a făcut unealtă a iubirii și a slujirii. De aceea, Sfântul Vasile cel Mare nu este pentru noi o figură îndepărtată a istoriei Bisericii. Este un părinte viu, un dascăl și un păstor care continuă să ne arate calea adevăratei vieți creștine”, a subliniat Preasfinția Sa.

Ierarhul a evidențiat importanța momentului pentru Episcopul Galaction al Alexandriei și Teleormanului, care va aniversa marți 30 de ani de arhierie și tot atât de la întronizarea sa.

„Ziua de astăzi devine și mai importantă deoarece Sfânta Episcopie a Alexandriei și Teleormanului împlinește 30 de ani de la înființarea sa, 30 de ani de viață a unei biserici locale, 30 de ani de rugăciune, de luptă, de jertfe, de bucurii și de încercări”, a spus Episcopul vicar Nicodim de Skopelos.

Catedrala din Alexandria a primit încă un odor

Arhimandritul Serafim Baciu, vicar administrativ al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, a anunțat că eparhia a primit în dar un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Alexandru de la delegația din Grecia.

Preasfințitul Părinte Nicodim de Skopelos i-a oferit Episcopului Galaction un engolpion și arhimandritului Serafim o cruce de binecuvântare.

Cinstitele moaște ale Sfântului Vasile cel Mare vor rămâne spre închinare în Alexandria până în data de 1 septembrie, după care vor fi duse la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, unde vor rămâne până miercuri, 2 septembrie, la miezul nopții.

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Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu