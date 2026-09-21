Mitropolitul Ioan: Trăim din anii lui Hristos, din viața lui Hristos

„Ce a făcut Hristos cu ceilalți ani? Mi i-a dat mie și ție! Toți cei care suntem aici și nu numai trăim din anii lui Hristos, din viața lui Hristos”, a spus duminică Mitropolitul Ioan al Banatului.

„El S-a jertfit la vârsta de 33 de ani și a spus: «Restul vieții Mele pământești vi-l las vouă, dar trăiți în Mine»”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Hristos Și-a dăruit viața întregii omeniri, oferindu-ne, în sens duhovnicesc, și anii pe care nu i-a mai trăit pe pământ, e explicat părintele mitropolit. Astfel, orice an trăit după vârsta de 33 de ani poate fi înțeles ca un an primit în dar de la Hristos.

Această perspectivă ne îndeamnă să apreciem valoarea fiecărui moment și să privim viața ca pe un dar dumnezeiesc, pentru care suntem chemați să fim recunoscători, a precizat Mitropolitul Banatului:

„Viața este darul lui Dumnezeu și fiecare zi trebuie trăită cu recunoștință, după modelul lui Hristos.”

Chemarea Domnului

Hristos nu îi selectează pe oameni după bogăție, categorie socială sau statut. Chemarea Sa este universală: „Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie”.

Este un mesaj adresat tuturor, indiferent de situația sau de locul pe care fiecare îl ocupă în societate, a subliniat Înaltpreasfinția Sa. Fiecare om are posibilitatea de a răspunde acestei chemări.

Chemarea „oricine voiește” oferă un răspuns la întrebările despre rostul vieții, iar mărturisirea credinței, asumarea propriei cruci și păstrarea unității familiei reprezintă pași esențiali pe drumul fiecăruia dintre noi.

Viața, cu toate provocările ei, devine astfel „o lacrimă a iubirii lui Dumnezeu”, un privilegiu pe care suntem chemați să-l trăim cu recunoștință, echilibru și curaj, a mai subliniat părintele mitropolit.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a participat duminică la Sf. Liturghie oficiată la Catedrala Mitropolitană din Timișoara.