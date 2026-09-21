Hristos a venit în lume nu pentru a o judeca, ci pentru a o mântui: PS Veniamin la Mănăstirea Găvănoasa

Preasfințitului Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Mănăstirea Găvănoasa din raionul Cahul, Republica Moldova.

Cuvântul de învățătură al ierarhului s-a axat în jurul temei Crucii. „Hristos a venit în lume nu pentru a o judeca, ci pentru a o mântui”, a explicat Preasfinția Sa.

„El S-a făcut cunoscut oamenilor, i-a vindecat pe cei bolnavi, a înviat morții și a dat sens lumii descoperind lucrarea lui Dumnezeu oamenilor și arătându-se ca Fiul Tatălui, Cel Căruia I s-a dat toată puterea în cer și pe pământ.”

„Și, cu toate acestea, Îl vedem smerindu-Se și primind de bunăvoie Crucea, vestindu-i lui Nicodim cele care aveau să se împlinească mai târziu”, a adăugat Preasfințitul Părinte Veniamin.

Referindu-se la cuvintele Mântuitorului: „Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să Se înalțe Fiul Omului”, ierarhul a explicat că șarpele de aramă înălțat de Moise constituie o prefigurare a Crucii lui Hristos.

Privirea către acesta aducea vindecare celor mușcați de șerpi, iar Crucea Mântuitorului devine, pentru întreaga omenire simbol al Împărăției Cerurilor și semnul biruinței asupra păcatului și a morții.

Crucea ca jertfă

Ierarhul a subliniat că Jertfa lui Hristos ne cheamă și pe noi la o viețuire în credință, prin lepădarea de păcat și prin lupta cu patimile care îl îndepărtează pe om de Dumnezeu și de aproapele său.

„Suntem chemați să ne răstignim voia proprie, pornirile și gândurile care ne despart de Dumnezeu, pentru ca, prin această lucrare lăuntrică, să dobândim pacea cu Dumnezeu și, totodată, pacea cu oamenii. Crucea nu este doar un semn pe care îl purtăm, ci este și o chemare la jertfelnicie, la răbdare și la mărturisirea credinței în Hristos”, a spus Preasfinția Sa.

Episcopul Basarabiei de Sud a vorbit despre sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, arătând că aceasta îndreaptă cugetul credincioșilor către Crucea pe care Mântuitorul a fost răstignit și către cei care au căutat-o și au făcut-o cunoscută creștinilor. În acest context, a amintit zelul Sf. Împ. Elena, care a descoperit locul în care era îngropată Sfânta Cruce.

„În lumea în care trăim, avem nevoie să redescoperim puterea Crucii și să ne asumăm cu fidelitate credința în Hristos. Creștinul este chemat să poarte Crucea cu răbdare, să-și păstreze nădejdea și să mărturisească prin viața sa iubirea lui Dumnezeu și a semenilor”, a spus părintele episcop.

Recunoștință pentru sprijin

La final, Preasfințitul Părinte Veniamin a felicitat obștea și credincioșii cu prilejul hramului mănăstirii, sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului fiind marcată, conform calendarului nerevizuit, în 21 septembrie.

Ierarhul a apreciat lucrările de pictură realizate în biserica mare și a adresat mulțumiri Secretariatului de Stat pentru Culte, Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova și tuturor celor care au sprijinit, prin jertfa și dragostea lor, lucrările de edificare și dezvoltare ale așezământului monahal.

Preasfințitul Părinte Veniamin a oferit în dar mănăstirii o icoană cu chipul Sfântului Ierarh Dionisie Erhan, unul dintre ocrotitorii Episcopiei Basarabiei de Sud. Arhim. Casian Teoreanu, duhovnicul obștii, a mulțumit pentru bucuria comuniunii și susținerea permanentă acordată de Părintele Episcop Veniamin.

Despre mănăstire

Mănăstirea Găvănoasa, cu hramurile „Pogorârea Sfântului Duh” și „Nașterea Maicii Domnului”, a fost înființată în primăvara anului 2007, prin osteneala Monahiei Dionisia.

Sfântul așezământ se află într-un amplu proces de dezvoltare, fiind în curs de construire corpul de chilii destinat obștii și desfășurării activităților monahale, precum și lucrările de pictură a bisericii.