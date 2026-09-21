Atelier de mozaic la Deva: Participanții deprind tehnica alături de studenții Facultății de Teologie din Alba Iulia

Episcopia Devei și Hunedoarei organizează, în perioada 15-25 septembrie, atelierul de mozaic „TESSERAE VITAE – Dintr-un singur izvor”.

Participanții au prilejul să învețe în mod practic tehnica mozaicului antic alături de 12 studenți de la secția de Artă Sacră a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia – unica instituție de învățământ din țară unde se predă această tehnică.

Sub coordonarea lect. univ. dr. Cătălin Băluț și cu susținerea Cristinei Oneț, director de proiect, participanții vor realiza împreună un ansamblu compozițional de artă monumentală.

Proiectul are un caracter deschis, astfel că, alături de studenții aflați în practică se află două monahii, viețuitoare ale mănăstirii hunedorene Măgura, precum și persoane apropiate Bisericii, dornice să descopere și să aprofundeze tainele artei mozaicului.

Atelierul este organizat în parteneriat cu Asociația Culturală BASM și Secția de Artă Sacră de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Demersul își propune să pună în valoare moștenirea acestei tehnici antice prin recuperarea unor repere ale tradiției paleocreștine și redescoperirea acesteia ca limbaj artistic viu, capabil să intre în dialog cu sensibilitatea contemporană.