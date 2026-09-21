Inima noastră se umple de putere și adevăr: PS Nichifor Botoșăneanul a resfințit biserica din localitatea nemțeană Doina

„Cu fiecare slujbă de sfințire a bisericii, inima noastră se umple de putere și de adevăr”, a subliniat duminică Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul.

Preasfinția Sa a resfințit Biserica Parohiei „Înălțarea Domnului” din localitatea nemțeană Doina și a oficiat Sfânta Liturghie la altarul exterior special amenajat în curtea lăcașului de cult.

Pornind de la cuvintele rostite de ierarh la intrarea în biserică, „Lumina lui Hristos luminează tuturor”, episcopul vicar a explicat semnificația duhovnicească a slujbei de sfințire.

„Care este această lumină? Lumina credinței! Atunci când omul poartă în el lumina credinței, nu are a se teme, nici de boală, nici de vrăjmășiile acestei lumi și nici măcar de moarte, precum nici mucenicii nu s-au temut”.

Ierarhul a arătat că sfințirea unui lăcaș de cult depășește doar un moment festiv pentru comunitate: „Domnul lucrează minuni și astăzi, în zilele noastre, de aceea, arhiereul, când intră în biserică, se roagă ca Duhul Sfânt să lucreze, să asculte rugăciunile de mulțumire și de pocăință ale omului”.

Șapte ani de lucrări

Pentru implicarea în viața comunității și coordonarea proiectului, preotul paroh Eduard-Alexandru Smău a primit rangul de iconom stavrofor. Totodată, mai mulți ctitori și donatori ai bisericii au fost distinși pentru sprijinul oferit.

Părintele paroh a evidențiat contribuția comunității la finalizarea proiectului, început cu șapte ani în urmă.

„Am trecut prin multe, am început lucrarea la Sfânta Biserică în 2019, au fost multe greutăți și vreau să vă spun că n-am avut foarte mulți donatori, ci toți cei prezenți aici sunt cei care au sprijinit biserica noastră”, a spus părintele Eduard-Alexandru Smău.

Lucrările de reabilitare au vizat atât interiorul cât și exteriorul lăcașului de cult. Printre intervențiile realizate se numără refacerea catapetesmei și a Sfintei Mese, instalarea policandrelor și a mobilierului bisericesc, precum și consolidarea fundației și a zidurilor, refacerea acoperișul și amenajarea căilor de acces.

Biserica „Înălțarea Domnului” din Doina a fost construită între anii 1924 și 1954, la inițiativa preotului Ioan Constantinescu și prin contribuția credincioșilor