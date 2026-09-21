Biserica Mănăstirii Băișești a fost sfințită după șapte ani de lucrări

Biserica Mănăstirii Băișești din județul Suceava a fost sfințită duminică, după încheierea lucrărilor de construire, pictare și înfrumusețare, care au durat șapte ani. Lăcașul de cult poartă hramurile Adormirea Maicii Domnului și Sfinții Mucenici Rafail, Nicolae și Irina.

Slujba de sfințire și Sfânta Liturghie au fost oficiate de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Ierarhul a subliniat importanța asumării crucii personale, a răbdării și a păstrării nădejdii în Dumnezeu în perioadele de suferință și încercare.

„Nu vă duceți crucea de unul singur. Rugați-i pe cei din jur să vă ajute, dar mai ales rugați-L pe El, pe Cel Care știe ce înseamnă greutatea crucii”, a spus Preasfinția Sa.

Piatra de temelie a fost pusă în 2019

Lucrările la biserică au fost demarate în primăvara anului 2019, iar piatra de temelie a fost sfințită în 30 aprilie același an. Corpul de chilii și căminul pentru persoane vârstnice au început să fie construite în septembrie 2020.

În 2021, Paraclisul „Adormirea Maicii Domnului” – Băișești a devenit parte a Așezământului social „Sfinții Mucenici Rafail, Nicolae și Irina”. Doi ani mai târziu, Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei a aprobat înființarea mănăstirii de maici în localitatea suceveană.

Stareța Mănăstirii Băișești, stavrofora Elisabeta Banu, a primit cu prilejul sfințirii Ordinul „Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca și Secu”.

Lucrările de edificare, pictare și înfrumusețare ale bisericii au fost realizate în perioada 2023-2025.