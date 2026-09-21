O masă rotundă dedicată prevenirii adicțiilor a reunit aproape 60 de persoane într-o localitate din Alba

Aproximativ 60 de persoane au participat la masa rotundă din cadrul campaniei „Alege viața! Nu dependența!” desfășurată la finalul săptămânii trecute în localitatea Roșia de Secaș din județul Alba.

Manifestarea, cu tema „Strategii de intervenție și suport comunitar în prevenirea adicțiilor”, a fost un exercițiu aplicat de identificare a semnelor de risc și de construire a unui răspuns comunitar coordonat.

Discuțiile au pornit de la situații pe care părinții, profesorii și oamenii din comunitate le întâlnesc tot mai des: oboseala accentuată a copiilor, scăderea rezultatelor școlare, folosirea excesivă a telefonului, întoarcerea târzie acasă, influența anturajului.

La baza întâlnirii a stat un studiu de caz expus ca instrument de lucru, care urmărește reperele Ghidului „Împreună pentru acasă”.

Ateliere de lucru

Activitatea s-a desfășurat în trei ateliere paralele: Familia, Comunitatea și Sprijinul. Toate grupurile au urmărit aceleași repere: semnalele de alarmă, momentul intervenției, primul pas concret și planul de sprijin, cu scopul de a înțelege mai bine cum pot fi observate la timp schimbările din comportamentul copilului și cum poate fi construit un sprijin care să reducă, pe cât posibil, anxietatea, rușinea și teama de a fi judecat.

Participanții au discutat și despre felul în care un copil cu adicții se poate izola, ascunzându-se chiar de propria familie.

Ca pași de acțiune, a fost propusă o legătură mai strânsă cu școala, limitarea accesului la dispozitive, sprijinul unui psiholog sau al preotului, implicarea rudelor apropiate, orientarea către centrele de zi, precum și invitarea prietenilor copilului acasă, pentru cunoaștere și apropiere.

La manifestare au participat Bogdan Vasile-Nicolae, primarul comunei Roșia de Secaș, care a mulțumit celor prezenți pentru implicare, și pr. Cătălin Vlădoni, coordonatorul Centrului de zi „Sfântul Nicolae” din localitate, care a subliniat legătura dintre trup și suflet și importanța sănătății trupești ca fond solid pentru creșterea duhovnicească.