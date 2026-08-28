Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Pr. Adrian Agachi, înaintea ITO: Ne dorim ca acest eveniment să reprezinte un prilej de dialog, rugăciune și comuniune

„Ne dorim că acest eveniment să reprezinte un prilej de dialog, de rugăciune, de comuniune, de sesizare a importanței pe care tinerii o au pentru Biserică și pentru societate în general”, a spus joi părintele Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, într-o conferință de presă dedicată Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși 2026.

Citește mai mult.

Președintele Nicușor Dan a vizitat Episcopia Basarabiei de Sud

Președintele României, Nicușor Dan, a vizitat joi sediul Episcopiei Basarabiei de Sud, fiind întâmpinat de Preasfințitul Părinte Veniamin.

Citește mai mult.

Festivalul INIMO 2026 a ajutat peste 16.000 de copii: A devenit o misiune pe care o împart cu sute de oameni minunați

„Nu mai este o misiune cu care m-a binecuvântat pe mine Dumnezeu, ci a devenit o misiune pe care o împart zilnic cu sute de oameni minunați”, a transmis miercuri Părintele Dan Damaschin într-o postare pe pagina personală de Facebook despre Festivalul Internațional al Familiei, al Vieții și al Faptelor Bune „INIMO” 2026.

Citește mai mult.

Tânărul sud-coreean botezat în urmă cu șase luni s-a căsătorit la Bârlad: Inima nu are nevoie de traducător

Tânărul Kim Hyeonwoo (Lazăr), student la medicină, care a fost botezat în urmă cu șase luni în Biserica Ortodoxă, s-a căsătorit săptămâna aceasta în Parohia Tutova din apropierea Bârladului.

Citește mai mult.

Folclorul românesc, premiat la un concurs din Croația: Corala „Ciprian Porumbescu” din Suceava a obținut Marele Trofeu

Corala de fete „Ciprian Porumbescu” a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din Suceava a obținut luni Marele Trofeu cu punctaj maxim la competiția internațională Chorus Inside Croatia 2026, desfășurată la Rovinj.

Citește mai mult.