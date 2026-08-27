Folclorul românesc, premiat la un concurs din Croația: Corala „Ciprian Porumbescu” din Suceava a obținut Marele Trofeu

Corala de fete „Ciprian Porumbescu” a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din Suceava a obținut luni Marele Trofeu cu punctaj maxim la competiția internațională Chorus Inside Croatia 2026, desfășurată la Rovinj.

Totodată, tinerele eleve sucevence, dirijate de părintele Lucian Tablan Popescu, au câștigat premiul categoriei „Polyphonical Profane Music”, unde au primit 29 din 30 de puncte și Medalia de Aur.

Bucovina, reprezentată pe scena internațională

Dirijorul coralei a subliniat importanța rezultatului obținut, evidențiind munca depusă pentru această performanță.

„Sunt extrem de mândru de aceste fete. Au muncit enorm, iar rezultatul din această seară este răsplata pentru talentul, disciplina și pasiunea lor. Au cântat cu sufletul și au dus în Croația frumusețea folclorului românesc și numele Sucevei”, a declarat preotul, potrivit presei locale.

Rezultatul a fost apreciat de Mihaela Bârsan, membră a proiectului „10 pentru folclor” care susține introducerea culturii tradiționale ca materie în școlile sucevene, într-o postare pe pagina personală de Facebook.

„Un trofeu care nu înseamnă doar o victorie. Înseamnă 18 ani de dăruire, sute de ore de repetiții, emoții, sacrificii, bucurii și, mai presus de toate, dragoste pentru muzică”.

Mihaela Bârsan a subliniat că performanța are o semnificație aparte și prin faptul că elevele provin dintr-un colegiu cu profil teoretic, nu artistic: „Își construiesc performanța artistică din pasiune, în timpul lor liber, după orele de școală”.

O tradiție corală

Corala „Ciprian Porumbescu” reunește eleve ale Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din Suceava și este coordonată de părintele profesor Lucian Tablan Popescu. De-a lungul celor 18 ani de activitate, ansamblul a participat la numeroase competiții naționale și internaționale.

La concursul din Rovinj, repertoriul prezentat de elevele sucevence a adus în atenția publicului și a juriului expresii ale patrimoniului muzical românesc, contribuind la promovarea folclorului și a tradiției corale românești peste hotare.

Premiile obținute în Croația se adaugă celor peste 150 de medalii și trofee, acumulate de corala colegiului sucevean în cei 18 ani de activitate.

Foto credit: Facebook / Tablan Popescu Valentina Maria