Tânărul sud-coreean botezat în urmă cu șase luni s-a căsătorit la Bârlad: Inima nu are nevoie de traducător

Tânărul Kim Hyeonwoo (Lazăr), student la medicină, care a fost botezat în urmă cu șase luni în Biserica Ortodoxă, s-a căsătorit săptămâna aceasta în Parohia Tutova din apropierea Bârladului.

Slujba a fost oficiată de părintele Andrei Mereuță, protopop de Bârlad, împreună cu un sobor de preoți.

Lazăr și soția sa, Ana-Maria, i-au avut ca nași de cununie pe părintele Sabin Apopei și preoteasa Maria de la Parohia Gherghești.

Părintele protopop a evidențiat frumusețea întâlnirii dintre cei doi tineri, care depășește granițele geografice și culturale.

„Astăzi nu suntem martorii unei simple întâlniri între doi oameni. Suntem martorii unei întâlniri între două lumi, două culturi, două istorii personale, care au găsit un limbaj comun: iubirea”.

„Dumnezeu are un fel tainic de a așeza oamenii unul în calea celuilalt. Uneori îi desparte mii de kilometri, le pune în față limbi diferite, tradiții diferite, obiceiuri diferite. Atunci când iubirea este adevărată, toate acestea devin secundare. Pentru că inima nu are nevoie de traducător atunci când a găsit omul lângă care vrea să rămână”, a adăugat pr. Andrei Mereuță.

La finalul slujbei, părintele i-a îndemnat pe cei doi miri să se iubească și să își acorde timp și răbdare unul altuia.

Tânărul Lazăr provine dintr-o familie de medici. Fiind impresionat de profunzimea credinței și de frumusețea tradițiilor ortodoxe românești a decis să se boteze. Sfânta Taină a fost săvârșită la mijlocul lunii martie în localitatea Lunca, județul Vaslui.

Foto credit: Facebook / Protopopiatul Bârlad