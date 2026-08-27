Festivalul INIMO 2026 a ajutat peste 16.000 de copii: A devenit o misiune pe care o împart cu sute de oameni minunați

„Nu mai este o misiune cu care m-a binecuvântat pe mine Dumnezeu, ci a devenit o misiune pe care o împart zilnic cu sute de oameni minunați”, a transmis miercuri Părintele Dan Damaschin într-o postare pe pagina personală de Facebook despre Festivalul Internațional al Familiei, al Vieții și al Faptelor Bune „INIMO” 2026.

Manifestarea, organizată de Asociația „Glasul Vieții” în perioada 22-23 august, în Piața Palatului Culturii din Iași, a reunit artiști, voluntari și participanți pentru sprijinirea a peste 16.000 de copii proveniți din familii vulnerabile.

Fondurile obținute din bilete și donații sunt destinate achiziționării de îmbrăcăminte, rechizite, produse de igienă și mese calde.

O misiune a tuturor

Părintele Dan Damaschin a subliniat evoluția proiectului evoluția proiectului de-a lungul celor cinci ani și oamenii care s-au alăturat acestei inițiative.

„Mai presus de toate, mi-am dat seama de un lucru binecuvântat: Misiunea aceasta de a avea grijă de copiii sărmani ori orfani ai României nu mai este doar a mea. Nu mai este o misiune cu care m-a binecuvântat pe mine Dumnezeu”.

Acțiunea din acest an a implicat aproape 400 de voluntari. Preotul a evidențiat în special implicarea tinerilor, despre care spune că i-au arătat, prin faptele lor, disponibilitatea de a se pune în slujba celor aflați în nevoie: „Am învățat că tinerii din ziua de azi au un suflet extraordinar de bun”.

„Acești copii au stat ore întregi în soare, au vorbit cu oamenii, au avut o răbdare infinită și au strâns bănuț cu bănuț pentru a îmbrăca alți copii”.

De la concert la sprijin concret

Alături de concertele susținute în cele două seri, organizatorii au urmărit ca evenimentul să transforme participarea publicului în ajutor concret pentru copii și familii aflate în situații dificile.

Părintele Dan Damaschin a evidențiat efortul echipei din spatele manifestării, care a continuat activitatea și după încheierea programului artistic, pentru ca sprijinul să ajungă cât mai repede la beneficiari.

„Despre asta este INIMO: despre unitate, despre o echipă binecuvântată de Dumnezeu și despre cei 16.176 de copii din Moldova și din întreaga țară care vor merge în această toamnă la școală cu fruntea sus, îmbrăcați și încălțați nou, datorită dumneavoastră”, a subliniat clericul.

Totodată, preotul a transmis mulțumiri artiștilor, voluntarilor și participanților care au ajutat la realizarea momentelor dedicate copiilor.

Festivalul „INIMO”, organizat pentru al cincilea an consecutiv, a fost conceput ca un eveniment caritabil despre familie, viață și fapte bune. Prin intermediul proiectului sunt oferite, pe lângă sprijinul pentru școlarizare, mese calde, ajutor pentru mame singure, locuințe pentru familii fără adăpost și servicii medicale gratuite în cadrul Clinicii „Veronica”.

Foto credit: Facebook / Preot Dan Damaschin