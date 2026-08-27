Pr. Adrian Agachi, înaintea ITO: Ne dorim ca acest eveniment să reprezinte un prilej de dialog, rugăciune și comuniune

„Ne dorim că acest eveniment să reprezinte un prilej de dialog, de rugăciune, de comuniune, de sesizare a importanței pe care tinerii o au pentru Biserică și pentru societate în general”, a spus joi părintele Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, într-o conferință de presă dedicată Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși 2026.

Întâlnirea cu jurnaliștii a avut loc pe esplanada Catedralei Naționale, punctul central al întâlnirii tinerilor la București.

Părintele a subliniat că întâlnirea de la București dorește să le ofere tinerilor „cadrul necesar de manifestare liturgică și comunională într-o lume care are nevoie mai mult ca oricând să-i formeze către viața în Hristos”.

„Ne bucurăm de faptul că tema aleasă pentru Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși din acest an va fi Tinerii, Familia și Viața în Hristos, elemente esențiale ale viețuirii creștine, elemente care împodobesc viața tinerilor ortodocși de pretutindeni”, a evidențiat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.

Programul ITO 2026

Părintele Adrian Agachi a prezentat programul manifestărilor, oferind detalii despre accesul în Catedrala Națională.

ITO 2026 se va desfășura între 31 august și 3 septembrie, reunind peste 2.400 de tineri din țară, diaspora, din celelalte Biserici Ortodoxe surori și 500 de voluntari ai Arhiepiscopii Bucureștilor care se vor ocupa de buna organizare evenimentului.

Programul include un concert, conferințe tematice, Procesiunea luminilor și Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala Națională.

„La procesiune sunt invitați să participe nu doar tinerii care vor alcătui această întâlnire internațională, ci și toți tinerii din Capitală și din împrejurimi”, a spus părintele.

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române a precizat că pe parcursul desfășurării slujbelor și evenimentelor de la Catedrala Națională dedicate Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși, accesul credincioșilor va fi permis exclusiv în spațiul esplanadei (piațetei) acesteia.

Doar în cursul zilei de joi, 3 septembrie, începând cu ora 09:00, accesul credincioșilor va fi permis și în interiorul Catedralei Naționale, în limita locurilor disponibile.

Programul detaliat al Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși 2026 poate fi consultat aici.

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Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu