Brâul Maicii Domnului va fi adus la Biserica „Sf. Ilie” – Ghencea din București: Program

Credincioșii se vor putea închina zilnic, între orele 08:00 și 22:00, atât brâului, cât și moaștelor Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș și ale Sfântului Cuvios Nichifor Leprosul.

Cinstitul Brâu al Maicii Domnului va fi adus de o delegație de la Mănăstirea Kato Xenia din Grecia, în perioada 30 septembrie – 4 octombrie, la Biserica „Sfântul Ilie” – Ghencea din București.

19:30 – Prelegere: „Familia creștină ca fundament al ordinii sociale și siguranței naționale” susținută de Chestor de poliție conf. univ. dr. Cătălin Andruș – Rectorul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București;

Joi, 1 octombrie

19:00 – Concert de cântări bizantine închinate Maicii Domnului și sfintelor femei din calendar, susținut de Corul de monahii al Mănăstirii Pasărea, Ilfov;

18:30 – Prelegere: „Rolul esențial al familiei în educarea copiilor” susținută de prof. univ. dr. Nicolae Istudor – Rectorul Academiei de Studii Economice din București;

Vineri, 2 octombrie

Sâmbătă, 3 octombrie

Duminică, 4 octombrie

19:30 – Prelegere specială: „Purtând crucea cu zâmbet: Despre jertfă, carieră și fericirea unei familii numeroase” susținută de dr. Cristina Vlad, mamă a 10 copii și absolventă de Medicină Stomatologică, Medicină Veterinară, Cibernetică și Aeronave;

Pentru informații suplimentare, credincioșii îl pot contacta pe părintele paroh Sebastian Gabor, la numărul de telefon: 0736 053 385.

Brâul Maicii Domnului este una dintre cele mai cunoscute odoare ale creștinătății răsăritene. Potrivit tradiției, acesta a fost țesut de Maica Domnului din fire de cămilă și dăruit Sfântului Apostol Toma în momentul Adormirii sale.

A fost păstrat inițial de două femei din Ierusalim, iar mai târziu a fost dus la Constantinopol, în timpul împăratului Arcadie (395-408). În ziua de 31 august, a fost așezat într-o raclă și păstrat mai întâi în Biserica Sfinților Apostoli, apoi în Biserica din Vlaherne.

O parte din Cinstitul Brâu se păstrează la Mănăstirea Kato Xenia din Grecia, unde a fost adusă în anul 1522. De-a lungul secolelor, a fost purtat în procesiuni, mai ales în perioade de epidemii și încercări. Una dintre cele mai frecvente minuni ale Brâului Maicii Domnului este ajutorul oferit cuplurilor care nu pot avea copii.