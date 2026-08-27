Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro.

Mitropolitul Teofan i-a îndemnat pe cei aproximativ o mie de tineri adunați la Piatra Neamț să își păstreze curăția

„Îl rog pe Dumnezeu să vă dăruiască să rămâneți cu inima curată cât mai mult în timpul vieții”, le-a spus marți Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei celor aproximativ 1.000 de participanți la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Moldova.

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Catedrala Națională se redeschide: Prima Liturghie din acest an va avea loc la începutul lunii septembrie

Catedrala Națională își redeschide porțile pentru credincioși în cadrul Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși (ITO 2026), care va avea loc la București în perioada 31 august – 3 septembrie.

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Încep înscrierile la Tronos Junior: Copiii pot studia muzica psaltică, pictura bizantină sau limba greacă modernă

Corul Tronos Junior a deschis înscrierile pentru generația 2026. Copiii și tinerii care doresc să studieze muzica psaltică, pictura bizantină sau limba greacă modernă se pot înscrie în grupele coordonate de profesorii proiectului.

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Un hrisov despre Mănăstirea Plumbuita a fost descoperit în arhiva unei mănăstiri din Muntele Athos

Un hrisov referitor la Mănăstirea Plumbuita din București a fost descoperit recent în arhiva Mănăstirii Xiropotamu din Sfântul Munte Athos, în urma demersurilor Asociației Culturale „Vasile Pârvan”.

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Apel la donare de sânge pe fondul scăderii rezervelor în Tulcea și Vaslui

Centrele de transfuzii sanguine din Tulcea și Vaslui au făcut apel la donare de sânge pe fondul scăderii rezervelor.

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