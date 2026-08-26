Catedrala Națională se redeschide: Prima Liturghie din acest an va avea loc la începutul lunii septembrie

Catedrala Națională își redeschide porțile pentru credincioși în cadrul Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși (ITO 2026), care va avea loc la București în perioada 31 august – 3 septembrie.

Potrivit unui comunicat al Biroului de Presă al Patriarhiei Române, Catedrala Mântuirii Neamului va găzdui săptămâna viitoare mai multe momente liturgice și conferințe. Joi, 3 septembrie, va fi săvârșită prima Sfântă Liturghie din acest an în interiorul Catedralei. Slujba va avea loc între orele 09:00 și 12:00, iar credincioșii vor putea intra în interior în limita locurilor disponibile.

În celelalte zile ale Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși, accesul credincioșilor va fi permis exclusiv pe esplanada Catedralei Naționale. Acolo vor fi amplasate ecrane pe care vor putea fi urmărite slujbele și conferințele desfășurate în interior.

În urmă cu 10 ani, a fost oficiată prima Sfântă Liturghie pe amplasamentul Catedralei Naționale, în cadrul Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși de la București din anul 2016.

Slujbă de mulțumire pe 1 septembrie

Programul la Catedrala Națională va începe marți, 1 septembrie, cu o slujbă de mulțumire pentru începutul Anului Bisericesc, de la ora 10:00, urmată de deschiderea oficială a ITO 2026, la ora 10:30.

În aceeași zi, Andreea Ogăraru și medicul Radu Țincu vor susține o conferință intitulată „Tinerii și Familia în societatea de astăzi”, între orele 18:30 și 20:30.

Miercuri, 2 septembrie, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va susține, de la ora 18:00, conferința duhovnicească „Tinerii și Biserica în diaspora ortodoxă. Experiență pastorală în Europa de Nord”.

Ulterior, va fi prezentat proiectul Centrului de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul”, iar de la ora 20:30 credincioșii vor putea lua parte la „Procesiunea luminilor”, care va începe de la Catedrala Națională și se va încheia la Catedrala Patriarhală istorică.

Aproximativ 2.400 de tineri la București

ITO 2026 va aduna pentru patru zile aproximativ 2.400 de tineri cu vârste între 16 și 35 de ani, din România, diaspora și alte țări.

Identitatea vizuală a ediției din acest an este inspirată de mozaicul Catedralei Naționale și de „Coloana Infinitului” a sculptorului Constantin Brâncuși.

Potrivit autorilor, fiecare element al identității vizuale poate fi privit atât ca o piesă de mozaic, cu trimitere la pictura Catedralei Naționale, cât și ca un motiv repetitiv asemănător „Coloanei Infinitului”, simbol al vieții veșnice.

Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși a fost lansată în 2014. Edițiile precedente au fost găzduite de Baia Mare, Cluj-Napoca, București, Iași, Sibiu, Craiova și Timișoara.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu