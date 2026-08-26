Încep înscrierile la Tronos Junior: Copiii pot studia muzica psaltică, pictura bizantină sau limba greacă modernă

Corul Tronos Junior a deschis înscrierile pentru generația 2026. Copiii și tinerii care doresc să studieze muzica psaltică, pictura bizantină sau limba greacă modernă se pot înscrie în grupele coordonate de profesorii proiectului.

Înscrierile pentru grupele de muzică sunt deschise până în 11 septembrie și se realizează prin contactarea profesorilor responsabili de fiecare grupă, folosind numerele de telefon publicate pe paginile oficiale ale Tronos Junior.

Preselecțiile pentru grupele de muzică vor avea loc în 12 septembrie și au rolul de a evalua aptitudinile muzicale ale candidaților.

Pentru grupele de pictură bizantină și limba greacă modernă, înscrierile continuă până în 1 octombrie, fără etapă de preselecție.

Povestea Tronos Junior

Lansat în ianuarie 2023 la inițiativa Arhidiaconului Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Patriarhale, Tronos Junior este dedicat formării copiilor și tinerilor în spiritul muzicii psaltice și al tradiției liturgice ortodoxe.

Activitatea este coordonată de psaltul Ioan Balaban, iar cursurile se desfășoară la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” – Foișorul Mavrocordaților din București.

De la înființare, Tronos Junior a susținut numeroase concerte și a participat la manifestări religioase și culturale din întreaga țară.

În acest an, corul a urcat pe scena Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași, unde, alături de Grupul Psaltic Tronos, a prezentat un concert închinat Maicii Domnului. De asemenea, copiii au concertat în Republica Moldova și au oferit răspunsurile liturgice la Catedrala Mitropolitană din Timișoara.

Organizatorii au anunțat că vor reveni în perioada următoare cu informații suplimentare.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro