Apel la donare de sânge pe fondul scăderii rezervelor în Tulcea și Vaslui

Centrele de transfuzii sanguine din Tulcea și Vaslui au făcut apel la donare de sânge pe fondul scăderii rezervelor.

Perioada de concedii și temperaturile ridicate au făcut ca numărul de donatori să scadă în ultimele luni.

„Este o problemă recurentă cauzată în principal de plecarea donatorilor în concedii, plus căldurile extreme care duc la deshidratare, iar donatorul este mai rezervat în a veni la Centrul de sânge. Având experiența acestei perioade, permanent facem apel prin canalele de socializare, prin afișe la sediile unităților din județ și oamenii înțeleg”, a declarat pentru Agerpres directoarea Centrului de transfuzii sanguine din Tulcea, Georgeta Onofrei.

În apelul lansat către populație, Centrul de transfuzii sanguine din Vaslui a subliniat că „pentru asigurarea stocului de sânge necesar spitalelor este nevoie de o donare regulată de sânge deoarece acesta poate fi stocat doar pentru o perioadă de timp limitată. Având în vedere faptul că sângele este perisabil, este nevoie de donări constante pentru a dispune de sânge oricând este nevoie”.

Centrul Transfuzie Sanguină din Bârlad se află pe strada Mihail Kogălniceanu, nr. 11, iar cel din Tulcea, pe strada Alunișului nr. 15.

Patriarhia Română facilitează donarea de sânge prin campania „Donează sânge, salvează o viață!”. Este cea mai amplă din România și se desfășoară în toate județele și în diaspora.

Pe parcursul celor peste 12 ani de activitate a campaniei, s-au strâns peste 25.000 de litri de sânge pentru pacienți.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene