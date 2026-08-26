Un hrisov despre Mănăstirea Plumbuita a fost descoperit în arhiva unei mănăstiri din Muntele Athos

Un hrisov referitor la Mănăstirea Plumbuita din București a fost descoperit recent în arhiva Mănăstirii Xiropotamu din Sfântul Munte Athos, în urma demersurilor Asociației Culturale „Vasile Pârvan”.

Documentul, datat în ziua de 21 octombrie 1585, a fost emis de voievodul valah Mihnea al II-lea Turcitu și consemnează închinarea lăcașului bucureștean către mănăstirea athonită.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook, membrii asociației au anunțat că au obținut recent o copie color a actului medieval.

Acțiunea a pornit de la un dialog cu monahii Mănăstirii Xiropotamu, în încercarea de a identifica documente relevante pentru istoria așezământului bucureștean.

Hrisovul, pus la dispoziția cercetătorilor

Importanța descoperirii este dată de faptul că, în literatura de specialitate din România, documentul era cunoscut prin traduceri, însă nu exista o reproducere a textului original în limba slavă.

Noua reproducere color, împreună cu textul în slavă, urmează să fie pusă la dispoziția cercetătorilor. O copie alb-negru se află la Iași, în arhiva de istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, iar asociația intenționează să depună una la Arhivele Naționale ale României din București.

„Astfel, prin grija echipei Asociației, oferim cercetătorilor, în premieră, o copie color a documentului medieval, dar și textul în slavă”, au transmis reprezentanții Asociației Culturale „Vasile Pârvan”.

Documentele, pregătite pentru publicare

Demersul nu se limitează la identificarea actului din secolul al 16-lea. Documentele referitoare la Mănăstirea Plumbuita urmează să fie valorificate editorial și publicate într-un volum.

„Într-un termen rezonabil, documentele Mănăstirii Plumbuita vor vedea lumina tiparului”, au precizat reprezentanții asociației.

Mănăstirea Plumbuita, unul dintre vechile așezăminte monahale din București, păstrează o istorie legată de evoluția capitalei și de legăturile dintre spațiul românesc și centrele monahale athonite. Identificarea și valorificarea unor acte medievale contribuie la completarea documentației istorice referitoare la acest lăcaș.

Reprezentanții Asociației Culturale „Vasile Pârvan” au adresat mulțumiri conducerii Mănăstirii Xiropotamu și Mănăstirii Plumbuita pentru sprijinul acordat în această acțiune, precum și Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I.

Foto credit: Magnific