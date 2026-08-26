Mitropolitul Teofan i-a îndemnat pe cei aproximativ o mie de tineri adunați la Piatra Neamț să își păstreze curăția

„Îl rog pe Dumnezeu să vă dăruiască să rămâneți cu inima curată cât mai mult în timpul vieții”, le-a spus marți Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei celor aproximativ 1.000 de participanți la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Moldova.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan s-a adresat tinerilor după Sfânta Liturghie oficiată pe esplanada Curții Domnești din Piatra Neamț.

„V-aș asemăna în aceste zile, precum și în alte momente ale vieții, cu un izvor curat de munte. Un izvor care are două rădăcini, ambele curate: Dumnezeu de Sus, care ne dă sufletul, și părinții voștri de jos, că tot vorbim despre familie, care v-au dat trupul și sângele vostru”.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat că pentru a ne păstra curați este bine să facem cele bune în relație cu Dumnezeu și cu oamenii.

„Cele bune în fața oamenilor, care credeți că sunt? Le-a preluat tot Domnul Hristos din poruncile lui Dumnezeu către Moise: să nu ucizi, să nu furi, să spui adevărul, să nu fii desfrânat, să-l iubești pe tatăl tău și pe mama ta”.

Îndemnuri către tineri

Mitropolitul Teofan a evidențiat că, pe lângă poruncile date de Dumnezeu, sunt câteva lucruri care îi definesc pe tineri.

„Să fiți buni la învățătură, la școală, să tindeți spre o profesie în viață și să fiți buni profesioniști, că veți fi medici, că veți fi șoferi, că veți fi diplomați, că veți fi oameni de afaceri, că veți fi preoți, veți fi arhierei. Să vă pregătiți bine pentru această lucrare, pentru că se cuvine ca tânărul creștin să fie om cu credință în Dumnezeu și bine pregătit în profesia pe care și-a ales-o”, i-a îndemnat Înaltpreasfințitul Părinte Teofan.

„Și acestea, împlinindu-le, așezându-le împreună, cele care sunt bune în fața lui Dumnezeu și cele care sunt bune în fața oamenilor, nădăjduim să rămânem izvor curat, care să curgă lin prin viața noastră, prin viața familiilor voastre, pe care vă îndemn să le formați la o vârstă cât mai potrivită”, a conchis Înaltpreasfinția Sa.

În cadrul Sfintei Liturghii, teologul Mihai Baciu a fost hirotonit diacon. Părintele Andrei Budeanu, coordonatorul Asociației Tinerilor Ortodocși Români din Piatra Neamț, a primit rangul de iconom pentru activitatea sa cu tinerii.

După slujba arhierească, participanții au luat micul dejun și au vizitat Muzeele de Istorie și de Artă, precum și Casa Memorială „Calistrat Hogaș” din oraș.

Foto credit: Doxologia / Flavius Popa