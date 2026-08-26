Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ți-am pregătit 5 știri importante de ieri, ca să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Credincioșii sunt așteptați la prima sărbătorire a Icoanei Maicii Domnului de la Craiova

Credincioșii sunt așteptați duminică la prima sărbătorire a Icoanei Maicii Domnului de la Craiova.

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Patriarhul Daniel, la început de an școlar: Copiii și tinerii sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru familie, Biserică şi popor

„Copiii și tinerii sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru familie, pentru Biserică şi pentru popor”, a transmis marți Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în mesajul cu ocazia începutului de an școlar 2026-2027.

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ITO Moldova a debutat la Piatra Neamț: Prin prezența voastră aici arătați că în această țară nu totul este pierdut

„Prin prezența voastră aici arătați că în această țară nu totul este pierdut”, le-a spus luni Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei participanților la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Moldova (ITOM), desfășurată în zilele de 24 și 25 august la Piatra Neamț.

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Sfinții Adrian și Natalia sunt ocrotitori spirituali pentru aproape 500.000 de români

Sfinții Mucenici Adrian și Natalia sunt ocrotitori spirituali pentru 497.965 de români, potrivit datelor furnizate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor.

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Peste 19.000 de persoane ajută câte un bătrân să zâmbească cu doar un SMS

Campania „Ajută un bătrân să zâmbească” a Federației Filantropia este susținută până în prezent de 19.012 persoane care donează prin SMS.

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