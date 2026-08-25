Patriarhul Daniel, la început de an școlar: Copiii și tinerii sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru familie, Biserică şi popor

„Copiii și tinerii sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru familie, pentru Biserică şi pentru popor”, a transmis marți Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în mesajul cu ocazia începutului de an școlar 2026-2027.

Patriarhul României a subliniat importanța orei de Religie pentru elevi, prin care „ei pot deveni nu doar buni cetăţeni ai patriei terestre, ci şi cetăţeni ai patriei cereşti”.

„Ora de Religie contribuie la dezvoltarea identității personale, la cunoașterea valorilor spirituale și culturale ale umanității, propune elemente de morală aplicată, necesare sănătății spirituale a persoanei și a comunității”.

Text integral:

Binecuvântare și ajutorare la început de an școlar

La începutul anului şcolar 2026-2027, îi binecuvântăm pe elevi și părinți, învățători și profesori, îndemnându-i, cu dragoste părintească, să cultive valorile credinței în familie, în biserică, în școală și în societate, împlinind astfel cuvântul Domnului Iisus Hristos: „Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca aceştia” (Luca 18, 16).

În familia creştină, credința se trăiește și se transmite prin rugăciune, ca iubire faţă de Dumnezeu, şi prin fapte bune, ca iubire faţă de semeni. Copiii și tinerii sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru familie, pentru Biserică şi pentru popor.

Prin educaţia lor creştină, ei pot deveni nu doar buni cetăţeni ai patriei terestre, ci şi cetăţeni ai patriei cereşti, adică sfinţi în calendarul Bisericii Ortodoxe, ca de pildă cei opt sfinți din familia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare sau din familia Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu.

În spațiul școlar, pentru o educație integrală a elevului, este relevantă valorificarea specificului formativ al educației religioase. Ora de Religie contribuie la dezvoltarea identității personale, la cunoașterea valorilor spirituale și culturale ale umanității, propune elemente de morală aplicată, necesare sănătății spirituale a persoanei și a comunității.

De aceea, în acord cu documentele educaționale internaționale, care pun accent pe importanța cultivării valorilor în școală, elementele de conținut ale disciplinei școlare Religie nu sunt centrate numai pe însușirea de cunoștințe, ci și pe dobândirea de abilități și comportamente, atitudini și valori.

În baza cooperării dintre parohii și școli, se continuă și anul acesta tradiția Bisericii noastre de-a ajuta copiii din familiile defavorizate, oferindu-le ghiozdane, rechizite școlare sau haine.

Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Maicii Domnului și tuturor sfinților să dăruiască pace și bucurie, sănătate și ajutor tuturor elevilor, părinţilor, învățătorilor și profesorilor în noul an școlar 2026-2027!

Cu multă prețuire și părintească binecuvântare,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto credit: Basilica.ro