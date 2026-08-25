Peste 19.000 de persoane ajută câte un bătrân să zâmbească cu doar un SMS

Campania „Ajută un bătrân să zâmbească” a Federației Filantropia este susținută până în prezent de 19.012 persoane care donează prin SMS.

Federația Filantropia transmite mulțumiri celor care susțin campania prin care sunt ajutați sute de bătrâni vulnerabili.

„Dorim să mulțumim tuturor celor care au răspuns apelului nostru și au donat prin SMS pentru sprijinirea vârstnicilor aflați în dificultate. Vă mulțumim pentru fiecare SMS în parte! Fiecare donație înseamnă un sprijin concret pentru vârstnicii vulnerabili”.

Cu bani strânși din donații, organizația ajută vârstnicii cu alimente și haine, lemne pentru foc, consultații medicale, cu ochelari de vedere și multe altele.

Persoanele care doresc să se alăture celor peste 19.000 de binefăcători, pot trimite un SMS cu textul „DARUIESTE” la numărul 8864, donând 4 euro.

De asemenea, donații se pot face și prin transfer bancar în contul IBAN RO14 BTRL RONC RT00 M037 5508 (LEI), deschis la Banca Transilvania.

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