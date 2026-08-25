Credincioșii sunt așteptați la prima sărbătorire a Icoanei Maicii Domnului de la Craiova

Credincioșii sunt așteptați duminică la prima sărbătorire a Icoanei Maicii Domnului de la Craiova.

Manifestările liturgice vor începe sâmbătă, 29 august, de la ora 17:00, cu slujbele Vecerniei și Litiei, la Catedrala Arhiepiscopală „Madona Dudu” din municipiu.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00, vor fi săvârșite Utrenia și Sfânta Liturghie, în Catacomba „Madona Dudu”, aflată la subsolul lăcașului de cult.

Duminică, 30 august, de la ora 08:00, va fi oficiată Sfânta Liturghie în biserica mare. Slujba va fi oficiată de Mitropolitul Irineu al Olteniei, împreună cu ierarhii Sinodului Mitropolitan.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât instituirea și înscrierea în calendar a sărbătorii Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Craiova,începând din acest an.

Icoana Maicii Domnului de la Craiova

Cinstirea icoanei Maicii Domnului de la Craiova este strâns legată de istoria Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” – Madona Dudu, unul dintre importantele repere ale vieții religioase, filantropice și culturale ale orașului.

Potrivit tradiției și documentelor istorice, icoana este cunoscută pentru minunile și vindecările petrecute. Cercetările privind pictura indică o vechime datată în secolele 14-15.

De-a lungul timpului, au fost consemnate mărturii despre procesiuni în cadrul cărora icoana era dusă la casele persoanelor bolnave.

În secolul al 18-lea, cinstitul odor a fost împodobit cu o ferecătură de argint. O restaurare importantă a avut loc în 1934, când au fost refăcute suportul de lemn și pictura.

Foto credit: Mitropolia Olteniei