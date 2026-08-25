Sfinții Adrian și Natalia sunt ocrotitori spirituali pentru aproape 500.000 de români

Sfinții Mucenici Adrian și Natalia sunt ocrotitori spirituali pentru 497.965 de români, potrivit datelor furnizate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor.

Din totalul acestora, care poartă numele celor doi sfinți, 312.580 sunt bărbați, iar 185.385 sunt femei.

Cele mai multe dintre prenume de bărbați sunt Adrian, purtat de 306.210 persoane, și Adi, întâlnit la 6.342 de români. Alte 18 persoane poartă prenumele Adiță. În cazul femeilor, prenumele Adriana este cel mai răspândit, fiind purtat de 130.936 de persoane, în timp ce alte 742 se numesc Adi.

Numele inspirate de Sfânta Natalia sunt purtate de 53.717 persoane. Dintre acestea, Natalia (52.806), urmat de Natașa, Nataly și Nati sunt cele mai răsândite. Prenumele Nati este purtat și de 10 bărbați.

Sfinții Adrian și Natalia

Sfinții Mucenici Adrian și Natalia, sărbătoriți în fiecare an în data de 26 august, au mărturisit credința în Hristos în timpul persecuțiilor împăratului Maximian Galeriu (293-311), în cetatea Nicomidiei. Adrian, dregător păgân, a ales să se alăture unui grup de 23 de creștini întemnițați, după ce a aflat de la aceștia despre răsplata pregătită de Dumnezeu celor care pătimesc pentru credință.

Soția sa, Natalia, era creștină în ascuns și, după ce a aflat despre hotărârea lui Adrian, a venit la închisoare pentru a-l întări în credință. Ea i-a încurajat și pe ceilalți mucenici, le-a sărutat lanțurile și le-a îngrijit rănile, însoțindu-și soțul pe drumul mărturisirii până la sfârșit.

Adrian a fost supus unor chinuri cumplite, iar, în cele din urmă, i-au fost zdrobite picioarele și i-a fost tăiată o mână, în urma cărora și-a dat sufletul lui Dumnezeu. După porunca împăratului, trupurile mucenicilor au fost pregătite pentru a fi aruncate în foc, însă ploaia puternică a stins văpaia, iar moaștele lor au fost salvate și duse în apropiere de Bizanț.

Natalia a păstrat în taină mâna soțului său și a plecat ulterior din Nicomidia pentru a se alătura moaștelor lui. Ajunsă la Arghiropole, s-a rugat lângă acestea și și-a încheiat viața în credință și curăție, fiind îngropată alături de Sfântul Adrian și de ceilalți mucenici.

Foto credit: Basilica.ro