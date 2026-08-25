ITO Moldova a debutat la Piatra Neamț: Prin prezența voastră aici arătați că în această țară nu totul este pierdut

„Prin prezența voastră aici arătați că în această țară nu totul este pierdut”, le-a spus luni Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei participanților la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Moldova (ITOM), desfășurată în zilele de 24 și 25 august la Piatra Neamț.

Manifestarea reunește sute de tineri din regiunea Moldovei, precum și din Basarabia și din Cernăuți.

După slujba de Tedeum oficiată pe esplanada Curții Domnești, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a adresat participanților un cuvânt de binecuvântare.

„A veni undeva, precum la această întâlnire, în numele Domnului, înseamnă că ai o anumită deschidere, mai mare sau mai mică, asupra adevărului că Hristos este Calea, Adevărul și Viața”.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat că este o legătură strânsă, nu o contradicție, între a fi creștin și a fi tânăr.

„Libertatea după care tindem atât de mult înseamnă să ai puterea de a iubi, puterea de a ierta, puterea de a îmbrățișa, puterea de a te ruga și puterea de a te întâlni cu cei cu care te regăsești oarecum în aceeași direcție, în aceeași viziune”.

„Sperăm să avem două zile frumoase: de rugăciune, de alergare, de entuziasm. Să plecăm la casele noastre cu bucuria că am întâlnit oameni frumoși, că am aflat lucruri interesante, că ne-am rugat puțin lui Dumnezeu și, împreună cu toate acestea, că am fost împreună, veniți aici în numele Domnului”, a adăugat Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Mesaje de bun venit au transmis și reprezentanții autorităților locale și ai instituțiilor implicate în proiect.

Programul întâlnirii poate fi consultat aici.

Foto credit: Doxologia / Flavius Popa