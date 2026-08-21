Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Programul aducerii mâinii drepte a Sf. Vasile cel Mare în România: Racla va ajunge și la Mănăstirea Pantocrator

Mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare va fi adusă pentru prima dată în România, în perioada 28 august – 2 septembrie. Cu acest prilej, racla va ajunge și la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești Vlașca, județul Teleorman.

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Noua biserică a românilor din Boian, Canada, a fost sfințită: Este o renaștere pentru comunitate, spune PS Ioan Casian

Noua biserică a românilor din Boian, Alberta, Canada, a fost sfințită de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, la trei ani după ce vechiul lăcaș de cult a fost distrus de un incendiu.

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La Mănăstirea Cernica a avut loc un parastas pentru arhim. Andrei Scrima și membrii Mișcării „Rugul Aprins”

La Mănăstirea Cernica a avut loc miercuri un parastas pentru arhim. Andrei Scrima și membrii Mișcării „Rugul Aprins”, cu ocazia împlinirii a 26 de ani de la trecerea la Domnul a părintelui arhimandrit.

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Sf. Ioan de la Rila, cinstit la 1.080 de ani de la trecerea la Domnul: Este izvor de nădejde, spune Patriarhul Bulgariei

Sfântul Cuvios Ioan a fost cinstit miercuri la Mănăstirea Rila, în Bulgaria, la împlinirea a 1.080 de ani de la trecerea sa la Domnul.

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Mitropolia celor două Americi pregătește ajutoare pentru familiile afectate de cutremurul din Columbia

Mitropolia celor două Americi pregătește ajutoare pentru familiile afectate de cutremurul din Columbia în data de 10 august 2026, a anunțat Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae.

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