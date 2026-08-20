Mitropolia celor două Americi pregătește ajutoare pentru familiile afectate de cutremurul din Columbia în data de 10 august 2026, a anunțat Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae.

Reprezentanții mitropoliei au început demersurile pentru identificarea nevoilor concrete ale comunităților afectate de cutremurul din Columbia. Prin părintele Daniel Adrian Ene, vicar eparhial și delegat pentru America Latină, au fost inițiate contacte cu Arhiepiscopia Romano-Catolică de Cali și cu reprezentanți ai autorităților și structurilor competente din Valle del Cauca.

„Așteptăm evaluarea acestor necesități pentru ca, în zilele și săptămânile următoare, Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi să ofere sprijin financiar și ajutor material, în măsura posibilităților noastre, pentru familiile lovite de această tragedie”, a subliniat Mitropolitul Nicolae.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat că sprijinul va continua și prin programul social-filantropic „Alimentos de Amor”, desfășurat deja de mai mulți ani în comunitățile ortodoxe din Columbia: „În perioada următoare dorim ca această lucrare să-și lărgească brațele și către comunitățile care poartă acum rănile cutremurului”.

„Evanghelia ne cere mai întâi să vedem omul”

Mitropolitul celor două Americi a subliniat că ajutorul va fi oferit fără diferențieri confesionale.

„Nu întrebăm ce credință are omul care plânge și nici din ce Biserică face parte familia care și-a pierdut casa. În fața suferinței, Evanghelia ne cere mai întâi să vedem omul”.

Înaltpreasfinția Sa a arătat că suferința poporului columbian este resimțită și de Mitropolia celor două Americi, care are comunități în Barranquilla și Bucaramanga, care până în prezent, nu au înregistrat victime sau pagube materiale.

Biserica este alături de poporul columbian

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae i-a îndemnat pe clericii și credincioșii eparhiei să poarte în rugăciune poporul columbian și să sprijine, după posibilități, acțiunile de ajutorare care vor fi desfășurate în colaborare cu partenerii locali.

„În aceste zile grele, dorim ca frații și surorile noastre din Columbia să știe un lucru simplu: nu sunt singuri. De departe, dar cu o inimă care în acești ani a ajuns tot mai aproape de această țară, Biserica Ortodoxă Română din cele două Americi este alături de poporul columbian”, a transmis la final mitropolitul.

Bilanțul de până acum indică aproximativ 290 de persoane decedate, peste 140 dispărute și 4.200 de răniți în urma cutremurului cu magnitudinea 7,4 care a lovit vestul Columbiei, potrivit Reuters. Cele mai multe victime au fost înregistrate în Cali și Pereira, unde au fost avariate sau distruse locuințe, biserici, școli și spitale.

Foto credit: UNFPA