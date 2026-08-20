Programul aducerii mâinii drepte a Sf. Vasile cel Mare în România: Racla va ajunge și la Mănăstirea Pantocrator

Mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare va fi adusă pentru prima dată în România, în perioada 28 august – 2 septembrie. Cu acest prilej, racla va ajunge și la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești Vlașca, județul Teleorman.

Sfintele moaște vor fi aduse în cadrul programului liturgic organizat la împlinirea a 30 de ani de la înființarea Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, de Preasfințitul Părinte Nicodim de Skopelos, Episcop vicar al Mitropoliei de Halkida, Istiaia si Sporadele de Nord (Biserica Ortodoxă a Greciei).

Cinstitul odor va fi primit la așezământul monahal vineri, 28 august, la ora 13:00. Potrivit programului transmis de eparhie, seara va fi oficiată privegherea, precum și Taina Sfântului Maslu, Paraclisul Sfântului Vasile cel Mare și Sfânta Liturghie.

Popas la Mănăstirea Pantocrator

Arhimandritul Serafim Baciu, vicar administrativ al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, a explicat că includerea Mănăstirii Pantocrator în program a fost prilejuită de sosirea mai devreme în România a raclei.

„Mâna Sfântului Vasile cel Mare va face un prim popas la Mănăstirea Pantocrator. Așa a fost și voia Sfântului Vasile ca să poposească în locul unde se păstrează moaștele Sfintei Maria Magdalena”, a transmis arhimandritul într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a așezământului monahal.

Vicarul administrativ a subliniat legătura dintre cei doi sfinți: „Sfânta Maria Magdalena a fost izbăvită de Hristos de șapte demoni, iar cel care scrie mai târziu cele mai puternice rugăciuni de alungare a demonilor se întâlnește acum cu sfânta mironosiță”.

Sâmbătă, 29 august, de la ora 07:30, racla cu cinstitul odor va fi dusă la Catedrala Episcopală „Sfântul Alexandru” din Alexandria, unde va rămâne până în după-amiaza zilei de 1 septembrie.

Totodată, mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare va reveni la Mănăstirea Pantocrator, în jurul orei 17:00, unde va rămâne până miercuri, 2 septembrie, la miezul nopții.

Programul evenimentelor

Vineri, 28 august

13:00 – Primirea moaștelor Sfântului Vasile cel Mare;

14:00 – Așezarea moaștelor Sfântului Vasile cel Mare și ale Sfintei Maria Magdalena spre închinarea credincioșilor;

21:00 – Taina Sfântului Maslu și Paraclisul Sfântului Vasile cel Mare;

00:00 – Sfânta Liturghie arhierească;

Sâmbătă, 29 august

07:00 – Primirea Cinstitei Mâini a Sfântului Vasile cel Mare la Mănăstirea „Sfântul Alexandru” – Catedrala Episcopală din Alexandria;

07:30 – Așezarea Cinstitei Mâini a Sfântului Vasile cel Mare și a moaștelor Sfântului Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului;

08:30 – Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul;

09:00 – Sfânta Liturghie arhierească;

16:00 – Slujba Vecerniei și a Litiei;

17:30 – Procesiune pe străzile municipiului Alexandria cu cinstitele moaște;

20:00 – Paraclisul Sfântului Ierarh Alexandru;

Duminică, 30 august – Pomenirea Sfântului Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului

08:30 – Acatistul Sfântului Ierarh Alexandru;

09:00 – Sfânta Liturghie arhierească;

11:00 – Pomenirea ctitorilor;

17:00 – Slujba Vecerniei;

Luni, 31 august

08:30 – Acatistul Sfântului Vasile cel Mare;

09:00 – Sfânta Liturghie;

17:00 – Slujba Vecerniei și a Litiei;

Marți, 01 septembrie – aniversarea a 30 de ani de la înființarea Episcopiei Alexandriei și Teleormanului

08:30 – Acatistul Sfântului Vasile cel Mare;

09:00 – Primirea ierarhilor;

09:15 – Sfânta Liturghie arhierească oficiată de un sobor de ierarhi sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei;

17:00 – Cinstita Mână a Sfântului Vasile cel Mare se va întoarce la Mănăstirea Pantocrator;

22:00 – Priveghere la altarul exterior al Mănăstirii Pantocrator în cinstea Sfântului Vasile cel Mare;

Miercuri, 02 septembrie

08:30 – Acatistul Sfintei Maria Magdalena;

09:00 – Sfânta Liturghie în biserica mare a Mănăstirii Pantocrator;

18:00 – Slujba Vecerniei;

00:00 – Încheierea sărbătorii și a pelerinajului.

Foto credit: Facebook / Mănăstirea Pantocrator