La Mănăstirea Cernica a avut loc un parastas pentru arhim. Andrei Scrima și membrii Mișcării „Rugul Aprins”

La Mănăstirea Cernica a avut loc miercuri un parastas pentru arhim. Andrei Scrima și membrii Mișcării „Rugul Aprins”, cu ocazia împlinirii a 26 de ani de la trecerea la Domnul a părintelui arhimandrit.

Slujba a fost oficiată de părintele arhimandrit Vasile Pârjol, starețul Mănăstirii Cernica, la Biserica „Sfântul Nicolae” din cadrul așezământului monahal, în cadrul Simpozionului Timpul Rugului Aprins.

După slujba de pomenire, programul a continuat cu o serie de prelegeri dedicate vieții, activității și moștenirii spirituale a părintelui Andrei Scrima, în cadrul cărora au fost evocate contribuția sa la viața duhovnicească și rolul său în tradiția Rugului Aprins.

La finalul zilei, participanții s-au îndreptat către mormântul arhimandritului Andrei Scrima, unde a fost rostită o rugăciune de pomenire. În semn de cinstire și recunoștință, cei prezenți au aprins lumânări la mormânt.

Simpozionul a reunit oameni de cultură, teologi și cercetători interesați de spiritualitatea mișcării „Rugul Aprins” și de personalitatea arhim. Andrei Scrima, contribuind la păstrarea și aprofundarea moștenirii sale duhovnicești.

Manifestarea a început marți, fiind organizată o conferință la care a participat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu