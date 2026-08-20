Sf. Ioan de la Rila, cinstit la 1.080 de ani de la trecerea la Domnul: Este izvor de nădejde, spune Patriarhul Bulgariei

Sfântul Cuvios Ioan a fost cinstit miercuri la Mănăstirea Rila, în Bulgaria, la împlinirea a 1.080 de ani de la trecerea sa la Domnul.

Cu acest prilej, Preafericitul Părinte Daniil, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare, a evidențiat moștenirea duhovnicească a sfântului, pe care l-a prezentat drept „izvor de nădejde, de ajutor duhovnicesc, exemplu și călăuză pentru viața noastră”.

Manifestările dedicate sărbătorii au început în ajun, cu slujba privegherii de toată noaptea, la care au participat ierarhi, clerici și numeroși credincioși. În aceeași perioadă, Mănăstirea Rila a primit spre cinstire icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Hawaii.

Mărturie pentru poporul bulgar

Sfânta Liturghie din ziua praznicului a fost oficiată de Preafericirea Sa, unde a subliniat că trecerea Sfântului Ioan de Rila în veșnicie, petrecută în urmă cu 1080 de ani, nu a diminuat în niciun fel lucrarea sa asupra celor care îi cer mijlocirea.

„Timp de 1080 de ani, a rămas o autoritate incontestabilă pentru fiecare om care a venit în contact cu viața sa, care a vizitat acest loc și care a avut posibilitatea să vadă cu ochii, să atingă cu mâinile și să se închine sfintelor sale moaște și să ia în sufletul său din mila, harul și binecuvântarea pe care sfântul le cere de la Dumnezeu pentru noi toți”.

Totodată, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Bulgare a a arătat că Mănăstirea Rila a rămas un reper pentru poporul bulgar în perioade istorice dintre cele mai dificile, iar cinstirea Sfântului Ioan nu a încetat nici în timpul stăpânirii otomane sau al regimului comunist.

„Sfântul Ioan de Rila este un factor de unire, un centru al unității întregului nostru popor”, a spus Preafericirea Sa.

Chemare la urmarea vieții sfântului

Patriarhul Bulgariei a evidențiat faptul că nevoința Sfântului Ioan de Rila nu trebuie privită ca un model inaccesibil omului contemporan: „Nu a făcut ceva imposibil”.

„A trăit o viață aspră, strict ascetică, dar tot timpul le-a subliniat ucenicilor săi că nu el, ci Domnul este Cel care săvârșește în noi lucrarea curățirii și mântuirii sufletelor noastre”.

„Este important să ne amintim cum s-a învrednicit Sfântul Ioan de darul acestui har – prin pocăință, rugăciune, fidelitate față de Hristos și răbdare”, a mai spus Preafericirea Sa.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Bulgare i-a îndemnat pe credincioși să urmeze exemplul Cuviosului Ioan și să-i ceară mijlocirea: „Să-l avem întotdeauna în rugăciunile și cererile noastre, să ne adresăm lui pentru ajutor, sprijin, îndrumare și luminarea minților și inimilor noastre”.

„Cinstindu-l și urmându-l, vom vedea lucrarea unirii și a unității pe care o săvârșește Sfântul Ioan și pe care ne-a lăsat-o moștenire în testamentul său, precum și modul în care, cu ajutorul lui, lucrurile rele și cele potrivnice se risipesc din sufletele și inimile noastre”.

O sărbătoare a comuniunii

La slujbele dedicate Sfântului Ioan de la Rila au participat mai mulți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Bulgare, precum și clerici din alte Biserici Ortodoxe.

La finalul Sfintei Liturghii, Episcopul Evloghie de Adrianopol, starețul Mănăstirii Rila, a evidențiat caracterul comunional al manifestării: „Faptul că de mai bine de o mie de ani memoria Sfântului Ioan de Rila este păstrată, celebrată și cinstită confirmă marea sa sfințenie și faptul că el nu este doar un sfânt bulgar, ci și un mare sfânt pan-ortodox”.

Un moment aparte al manifestărilor l-a constituit prezența icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Hawaii, care a fost așezată spre închinare în biserica principală a mănăstirii. Preotul Nectarie Youngson din Biserica Ortodoxă Rusă din Afara Rusiei (ROCOR) a mulțumit pentru primirea acesteia în Bulgaria și pentru ospitalitatea oferită pe parcursul pelerinajului.

În semn de recunoștință, Patriarhul Daniil i-a oferit o reproducere a icoanei Maicii Domnului Eleusa, păstrată la Mănăstirea Bachkovo. La rândul său, părintele Nectarie a dăruit Mănăstirii Rila o copie a constitului odor.

Manifestările dedicate celor 1080 de ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Ioan de la Rila au fost completate de prezentarea unui număr special al revistei bulgare LIК, dedicat sfântului cuvios, precum și de alte momente comemorative și culturale organizate la mănăstire.

Foto credit: Patriarhia Bulgariei