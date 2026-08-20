Noua biserică a românilor din Boian, Canada, a fost sfințită: Este o renaștere pentru comunitate, spune PS Ioan Casian

Noua biserică a românilor din Boian, Alberta, Canada, a fost sfințită de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, la trei ani după ce vechiul lăcaș de cult a fost distrus de un incendiu.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, a descris momentul drept „o nouă renaștere pentru comunitatea din Boian”, dar și un mesaj pentru celelalte comunități românești din diaspora.

Manifestările dedicate sfințirii au avut loc în perioada 14–16 august, la care au participat Mitropoliții Iosif al Europei Occidentale și Meridionale și Nicolae al celor două Americi.

Sărbătoarea a început în ajunul praznicului cu Vecernia și Prohodul Maicii Domnului. În ziua Adormirii Maicii Domnului, cei trei ierarhi au oficiat slujba de sfințire a noului locaș, urmată de Sfânta Liturghie.

O biserică pentru generațiile următoare

Cu prilejul momentului festiv pentru comunitatea din Boian, Preafericitul Părinte Patriarh a transmis un mesaj, în care a evidențiat că noul locaș reprezintă mai mult decât refacerea unei construcții pierdute.

„După încercarea grea prin care a trecut comunitatea în anul 2023, când vechiul lăcaș de rugăciune a fost mistuit de un incendiu, ziua de astăzi este mărturia luminoasă a faptului că din încercare poate izvorî speranță, din suferință poate crește solidaritatea, iar din pierdere se poate naște, prin credință și lucrare comună, un nou început”, a precizat Preafericirea Sa.

Părintele Patriarh Daniel a arătat că noua biserică este chemată să păstreze legătura dintre generațiile care au întemeiat comunitatea și cele care îi continuă astăzi tradiția.

„Noua biserică din Boian nu aparține numai generației care a reconstruit-o. Ea este o punte între generații: primește moștenirea celor care au întemeiat comunitatea cu mai bine de un veac în urmă și o încredințează copiilor și tinerilor de astăzi, pentru ca aceștia să o transmită, la rândul lor, celor care vor veni după ei”.

Realizarea comunității

Episcopul Canadei a explicat că noua construcție reia structura și arhitectura bisericii istorice care a fost mistuită de flăcări în anul 2023.

„Acești oameni care, iată, cu atâta putere și perseverență au reușit, după trei ani, să reconstruiască o biserică nouă. O biserică care să preia, practic, tradiția fostei biserici istorice a Boianului”, a spus Preasfinția Sa.

Ierarhul a subliniat că valoarea momentului depășește limitele comunității locale: „Este un mesaj puternic și pentru toate comunitățile noastre, care, indiferent de dificultățile prin care trec, iată că în momentul în care există binecuvântarea lui Dumnezeu, harul Lui, voința omului, iată că lucrurile se pot face”.

„Pentru noi este un mesaj puternic, pentru toate comunitățile, și mai ales că mulți dintre preoții noștri din Episcopia Canadei au participat la acest eveniment, arată tocmai această solidaritate cu prima comunitate românească din Canada”.

Totodată, Preasfințitul Părinte Ioan Casian a amintit că Parohia din Boian ocupă un loc aparte în istoria românilor de pe continent, considerând-o „parohia mamă a tuturor comunităților românești din America de Nord”.

Moștenirea românilor veniți din Bucovina

Mitropolitul Iosif a arătat că momentul sfințirii noului lăcaș de cult este o întărire pentru comunitate și pentru generațiile viitoare.

„Biserica nouă, reconstruită după ce cea dintâi a ars, de fapt, reia aceeași structură, aceeași arhitectură și am văzut bucuria celor care locuiesc aici, care s-au născut generație după generație și au trăit în jurul acestei biserici”.

Totodată, Înaltpreasfinția Sa a amintit originile comunității, întemeiată de români plecați din Bucovina la sfârșitul secolului al 19-lea: „ Am observat bucuria de pe chipul lor văzând că biserica lor a renăscut. Și așa o și consideră ca o biserică, ca o renaștere a ceea ce strămoșii lor au construit aici, venind în Boian”.

La rândul său, Mitropolitul Nicolae a evidențiat vechimea comunității, precum și hotărârea credincioșilor de a reconstrui locașul: „Credința ortodoxă pe care au adus-o din Boianul Bucovinei, acum mai bine de 100 de ani, a rodit în sufletele lor și acest rod au dorit să-l transmită copiilor și nepoților”.

„Este profund semnificativ faptul că comunitatea s-a mobilizat să reconstruiască biserica. În urmă cu mai bine de o sută de ani, în jurul bisericii erau multe ferme, multe familii de români, acum toți sunt plecați de aici. Totuși această mică comunitate a dorit să reconstruiască biserica pentru copiii și pentru nepoții lor”.

Comunitatea românilor din Canada

La slujba de sfințire au participat clerici ai Episcopiei Canadei, numeroși credincioși și reprezentanții Consulatului General al României la Vancouver: domnul Gabriel Rotaru, consul, și ministru plenipotențiar – consul doamna Ștefana Rotaru.

„Astfel de ocazii ne reamintesc cât de importante sunt credința, tradiția, unitatea și respectul pentru valorile care ne apropie și care definesc identitatea de neam”, au transmis reprezentanții Consulatului într-o postare pe pagina de Facebook.

La finalul manifestărilor, părintele paroh Gheorghe Petrovan a primit rangul de iconom stavrofor, în semn de apreciere pentru slujirea pastorală și implicarea în reconstruirea bisericii. De asemenea, Preasfințitul Părinte Ioan Casian a oferit distincții și medalii unor credincioși care au sprijinit activitatea parohiei și ridicarea noului locaș.

Parohia românească din Boian, Alberta, a fost întemeiată de români veniți din Bucovina la sfârșitul secolului al 19-lea. Biserica veche, sfințită în 1905, a devenit un reper al comunității. După incendiul din 2023, noul locaș a fost ridicat pe aceeași linie arhitecturală.

Foto credit: Facebook / Episcopia Canadei