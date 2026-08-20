Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro.

A fost publicată „Viața și Acatistul Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta (Safta) Brâncoveanu de la Văratec”

La Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a fost publicată „Viața și Acatistul Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta (Safta) Brâncoveanu de la Văratec”, fiind disponibil atât standard, cât și într-o ediție în format mic.

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Cea mai veche parohie românească din Țările de Jos a sărbătorit primul hram închinat Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu

Parohia „Sfântul Grigorie Teologul și Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu” din Schiedam / Rotterdam, cea mai veche biserică românească din Țările de Jos, a sărbătorit duminică primul hram de vară închinat Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu.

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De la medicină la teologie: Mitropolitul Basarabiei a vorbit la ProTV despre căutările care l-au apropiat de Dumnezeu

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei, a vorbit, într-un podcast la ProTV Chișinău, despre parcursul care l-a dus de la studiile de medicină la teologie și, ulterior, la viața monahală.

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Peste 165 de obiective rurale din România și Republica Moldova participă la Noaptea Muzeelor la Sate

Peste 165 obiective rurale din România și Republica Moldova participă în data de 29 august la Noaptea Muzeelor la Sate.

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Colegiul Medicilor Stomatologi din România propune ca sănătatea orală să fie predată în licee

Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) propune introducerea sănătății orale și a prevenirii afecțiunilor stomatologice în curricula destinată elevilor de liceu, se arată într-un comunicat de presă.

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