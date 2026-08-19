Peste 165 de obiective rurale din România și Republica Moldova participă la Noaptea Muzeelor la Sate

Peste 165 obiective rurale din România și Republica Moldova participă în data de 29 august la Noaptea Muzeelor la Sate.

Printre spațiile înscrise se numără colecții muzeale sătești, case memoriale, conace, gospodării tradiționale, situri arheologice, biserici, mori, ateliere meșteșugărești și alte locuri care păstrează memoria comunităților rurale.

Dintre participanți, 13 sunt muzee și obiective culturale din Republica Moldova, care se alătură în acest an rețelei dedicate patrimoniului din afara marilor centre urbane.

Patrimoniul rural, în legătură cu comunitatea

Organizatorii propun pentru ediția din acest an continuarea proiectului „Ecosisteme Muzeale Rurale Vii”, prin care patrimoniul este valorificat împreună cu oamenii, inițiativele locale și resursele comunităților.

„Conceptul pornește de la ideea că patrimoniul rural nu este doar ceva ce trebuie conservat, ci o resursă vie, capabilă să genereze creație și dezvoltare locală”, se arată într-un comunicat de presă.

În cadrul acestor ecosisteme sunt implicați actori culturali, comunități locale, artiști, copii, profesioniști și vizitatori, care dezvoltă împreună proiecte de educație culturală și de valorificare a patrimoniului.

Primele cinci ecosisteme au fost dezvoltate în anul 2025 în Țara Făgărașului, Țara Hațegului, Depresiunea Crasna, Valea Crișului Negru și zona Tulcea.

Un nou ecosistem muzeal

În 2026, rețeaua intră într-o etapă de consolidare și se extinde printr-un nou ecosistem, dezvoltat la Coronini, în județul Caraș-Severin, în zona Cetății Ladislau.

În noua locație este pregătit un nou punct muzeal, al cărui patrimoniu va fi reinterpretat prin intermediul unei rezidențe artistice rurale.

„Patrimoniul local va fi reinterpretat printr-o rezidență artistică rurală, iar creațiile realizate de artiști contemporani vor contribui la constituirea colecției noului punct muzeal”, mai precizează organizatorii.

În același timp, cele cinci ecosisteme deja constituite vor beneficia de activități de formare pentru administratorii obiectivelor de patrimoniu, resurse pentru conservarea și amenajarea colecțiilor și programe de educație muzeală destinate copiilor.

Muzee, biserici și gospodării tradiționale

În ziua de 29 august, publicul va putea descoperi obiective care ilustrează diverse forme ale patrimoniului rural: de la biserici și situri arheologice până la case memoriale, conace, gospodării tradiționale, mori, fierării și ateliere ale meșteșugarilor.

Evenimentul urmărește să apropie participanții de patrimoniul aflat în comunitățile rurale și să evidențieze rolul acestuia în păstrarea memoriei locale și în dezvoltarea culturală a satelor.

Noaptea Muzeelor la Sate este organizată de Asociația Da’DeCe, în parteneriat cu Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu și Asociația Centrul Memorial „Dr. Gheorghe Telea Bologa” din Sibiu, cu Rețeaua Națională a Muzeelor din România în calitate de partener.

Proiectul „Ecosisteme muzeale rurale vii” este realizat cu sprijinul financiar al Administrației Fondului Cultural Național (AFCN). Programul complet al evenimentului este disponibil pe site-ul oficial al Nopții Muzeelor la Sate.

Foto credit: Noaptea Muzeelor la Sate