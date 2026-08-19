Cea mai veche parohie românească din Țările de Jos a sărbătorit primul hram închinat Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu

Parohia „Sfântul Grigorie Teologul și Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu” din Schiedam / Rotterdam, cea mai veche biserică românească din Țările de Jos, a sărbătorit duminică primul hram de vară închinat Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de pr. Ioan Dură, protopop și parohul comunității. După slujbă, a avut loc procesiunea cu icoana Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, pictată de iconografa Marieta Rotariu.

„Este o zi deosebită pentru enoriași, în primul rând ca români, prin cinstirea Sfinților Martiri Brâncoveni, și apoi ca parohieni, pentru că cel de-al doilea hram al comunității este închinat Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu”, a transmis părintele paroh pentru Basilica.ro.

Comunitatea a oficiat slujbe de pomenire pentru Doamna Maria Brâncoveanu până anul trecut și a înființat, Asociația femeilor ortodoxe române „Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu”, în urmă cu zece ani.

Parohia a susținut și proiecte culturale dedicate acesteia, între care Laleaua „Doamna Maria Brâncoveanu”, prima lalea olandeză care poartă nume românesc.

Chipul sfintei, pe o marcă poștală

Elena De Chiara, vicepreședinta asociației femeilor ortodoxe române din parohie, a prezentat un detaliu legat de emisiunea filatelică lansată de Romfilatelia și Poșta Română, care marchează proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu.

Una dintre mărcile poștale include portretul sfintei realizat de iconografa Marieta Rotariu, membră a asociației. De asemenea, plicul „prima zi” prezintă lalelele „Doamna Maria Brâncoveanu”, proiect inițiat în diaspora românească din Țările de Jos.

La finalul Sfintei Liturghii, comunitatea i-a omagiat pe Sfinții Martiri Brâncoveni prin interpretarea Baladei Sfinților Martiri Brâncoveni de către Dana Alexe. Sărbătoarea s-a încheiat cu o recepție pregătită de membrele Asociației „Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu”.

Parohia „Sfântul Grigorie Teologul și Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu” din Schiedam/Rotterdam a fost înființată în ianuarie 1981 de pr. Ioan Dură.

În anul 2023, biserica parohiei a primit premiul al treilea într-o competiție dedicată celor mai frumoase lăcașuri de cult din provincia Olanda de Sud, fiind evaluată ca edificiu și spațiu interior.

Foto credit: Parohia „Sfântul Grigorie Teologul și Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu”