De la medicină la teologie: Mitropolitul Basarabiei a vorbit la ProTV despre căutările care l-au apropiat de Dumnezeu

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei a vorbit, într-un podcast la ProTV Chișinău, despre parcursul care l-a dus de la studiile de medicină la teologie și, ulterior, la viața monahală.

Mitropolitul Antonie a explicat că apropierea sa de teologie a început în timpul studiilor de medicină, când cursurile de psihiatrie i-au ridicat întrebări despre existența și suferința sufletului.

„Și a apărut aceste întrebări, dacă este bolnav sufletește, înseamnă că există sufletul, dar în ce condiții se îmbolnăvește sufletul? Și dacă se îmbolnăvește sufletul, care este relația suferinței sufletului cu suferința trupului?”.

După terminarea studiilor medicale, vestea deschiderii Facultății de Teologie de la Iași și posibilitatea ca tineri din Basarabia să studieze acolo l-au determinat să urmeze acest nou drum. La Iași, întâlnirea cu profesori precum părintele Mircea Păcurariu l-a ajutat, potrivit mărturiei sale, să privească diferit și istoria învățată în perioada sovietică.

„Știam că voi servi Biserica Ortodoxă Română și voi face tot ce-mi stă în putere ca să-i ajut pe confrații mei care nu știu de ce neam aparțin”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

„Credința ne dă putere”

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a vorbit și despre începutul chemării sale spre monahism. Ajuns în 1990 la Mănăstirea Neamț, a fost impresionat de viața călugărilor și de ritmul liturgic al așezământului, mărturisind că „am descoperit că este ceva al meu, mănăstirea”.

Gândul vieții monahale l-a însoțit apoi ani de zile, iar tunderea în monahism a avut loc în 2011, la vârsta de 48 de ani. Mitropolitul Basarabiei a insistat asupra maturității necesare asumării voturilor monahale și asupra rolului credinței în acest parcurs.

„Este nevoie de o credință, pentru că ne ajută. Credința ne dă putere ca să trecem peste anumite încercări și ispite care vin în viața noastră”.

Înaltpreasfinția Sa a explicat că monahul își asumă trei făgăduințe – ascultarea, castitatea și sărăcia de bunăvoie – și a evidențiat în mod deosebit importanța ascultării. Referindu-se la alegerea vieții monahale, mitropolitul a arătat că aceasta pornește din dorința unei apropieri mai mari de Dumnezeu și din nevoia de a acorda mai mult loc rugăciunii.

„O cruce aparte”

Întrebat despre actuala slujire în fruntea Mitropoliei Basarabiei, Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a afirmat că și această responsabilitate este o formă de ascultare „deloc ușoară” și a mărturisit că o vede ca pe „o cruce aparte”.

Înaltpreasfinția Sa a vorbit și despre direcțiile în care Mitropolia Basarabiei dorește să își dezvolte activitatea, menționând colaborarea cu instituțiile statului, implicarea socială, promovarea adevărului istoric, a limbii și a culturii române, precum și proiectele educaționale dedicate tinerilor.

În încheiere, Mitropolitul Antonie le-a adresat credincioșilor un îndemn la încredere în Dumnezeu.

„Să nu se teamă, să creadă în Dumnezeu, căci El nu ne lasă. Tot timpul ne va fi alături, depinde de noi. Dumnezeu nu ne abandonează niciodată, însă noi ne putem îndepărta de El”.

Emisiunea poate fi vizionată integral aici.

Foto credit: Facebook / Mitropolia Basarabiei