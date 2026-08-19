La Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a fost publicată „Viața și Acatistul Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta (Safta) Brâncoveanu de la Văratec”, fiind disponibil atât standard, cât și într-o ediție în format mic.

Apariția editorială face parte din colecția „Acatiste și vieți de sfinți” și cuprinde date biografice și rugăciuni alcătuite în cinstea noii sfinte.

Acatistul a fost alcătuit de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și prelucrat de Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal la Sectorul Cultură, Pictură și Restaurare al Administrației Patriarhale, și a fost aprobat de Comisia teologică, liturgică și didactică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Cele trei sfinte sunt cunoscute pentru legătura lor cu Mănăstirea Văratec. Sfânta Olimpiada a pus bazele așezământului monahal în perioada 1781-1788, iar Sfânta Nazaria a devenit prima stareță a mănăstirii în 1788. Sfânta Cuvioasă Elisabeta Brâncoveanu este cunoscută pentru activitatea sa social-filantropică, în special pentru înființarea Așezămintelor Brâncovenești din București.

Sfintele cuvioase de la Văratec au fost canonizate în anul de 2025 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române alături de alte 13 femei cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizării a avut loc în data de 6 februarie 2026, iar proclamarea locală s-a desfășurat în ziua de 16 august 2026 la Mănăstirea Văratec din județul Neamț.

Lucrarea poate fi achiziționată prin intermediul site-ului Tipografiei Cărților Bisericești, de pe site-ul cartibisericesti.ro, de pe colportaj.ro și prin comandă la adresele de email: [email protected], [email protected]; sau la numărul de telefon 021.335.21.29.

Foto credit: Tipografia Cărților Bisericești