Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi, dimineața, cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

La Editura Institutului Biblic a apărut Viața și Acatistul Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu

La Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a apărut „Viața și Acatistul Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu”, fiind disponibil atât standard, cât și într-o ediție în format mic.

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La Mănăstirea Cernica a avut loc deschiderea simpozionului dedicat Rugului Aprins și părintelui Andrei Scrima

La Mănăstirea Cernica din județul Ilfov a avut loc marți deschiderea simpozionului dedicat Rugului Aprins și părintelui Andrei Scrima.

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Protos. Sofian Costea despre validarea online: Alergăm după slava deșartă și motivația care vine de la oameni

Protosinghelul Sofian Costea a explicat, într-un nou episod al proiectului video „ASKetica” de la Doxologia, despre tendința de a căuta aprecierea celorlalți în mediul online, explicând că „alergăm după slava deșartă și motivația care vine de la oameni, și mai puțin după slava care vine de la Dumnezeu”.

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Mitropolitul Andrei a sfințit paraclisul Mănăstirii Râșca Transilvană, situată la circa 1.200 de metri altitudine

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a sfințit duminică Paraclisul „Adormirea Maicii Domnului” al Mănăstirii Râșca Transilvană, așezământ monahal situat în Munții Apuseni, la circa 1.200 de metri altitudine.

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Un fragment din moaștele Sfintei Elisabeta Brâncoveanu a fost adus la Biserica Domnița Bălașa din București

Un fragment din moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta (Safta) Brâncoveanu a fost adus luni la Biserica Domnița Bălașa – Paraclis Patriarhal din București și așezat spre a fi cinstit de către credincioși.

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