Mitropolitul Andrei a sfințit paraclisul Mănăstirii Râșca Transilvană, situată la circa 1.200 de metri altitudine

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a sfințit duminică Paraclisul „Adormirea Maicii Domnului” al Mănăstirii Râșca Transilvană, așezământ monahal situat în Munții Apuseni, la circa 1.200 de metri altitudine.

Mitropolitul Andrei a vorbit despre mărturisirea credinței și responsabilitatea creștinilor contemporani, pornind de la cuvintele Mântuitorului: „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, și Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri” (Mt. 10, 32-33).

Înaltpreasfinția Sa a evocat și exemplul Sfinților Martiri Brâncoveni, pomeniți în aceeași zi, prezentându-i drept modele de statornicie în credință. Într-un context social marcat de secularizare, mitropolitul a îndemnat creștinii să Îl mărturisească pe Hristos prin propria viață.

Cu prilejul sărbătorii, arhimandritul Casian Ioana a primit „Crucea Transilvană” pentru clerici, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului.

„S-a dezvoltat în mod rapid și grandios”

La final, starețul mănăstirii le-a mulțumit celor care sprijină așezământul, care au primit în dar albumul monografic „Mănăstirea Râșca Transilvană – ecouri de lumină și rugăciune”, semnat de arhim. Casian Ioana, Cristian-Claudiu Filip și Marilena Cord.

Profesorul Hadrian Arion, inspector de istorie și științe socio-umane în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Cluj, a prezentat principalele repere ale lucrării.

„Volumul își depășește cu mult scopurile inițiale și se deschide cititorului ca o valoroasă monografie a unui așezământ monahal care, deși este de dată foarte recentă, s-a dezvoltat în mod rapid și grandios, cu o identitate proprie demnă de laudă, apreciere și cunoaștere”.

Așezământul monahal a fost înființat în 2002, iar piatra de temelie a bisericii a fost pusă un an mai târziu. Biserica, inspirată de stilul moldovenesc din vremea Sfântului Ștefan cel Mare, a fost sfințită în 2018.

Paraclisul de la demisol a fost principalul spațiu liturgic al mănăstirii între 2007 și 2016, după care a trecut printr-un amplu proces de reamenajare. În prezent, mănăstirea are o obște formată din cinci călugări.

Foto credit: Mănăstirea Râșca Transilvană