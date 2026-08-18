La Editura Institutului Biblic a apărut Viața și Acatistul Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu

La Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a apărut „Viața și Acatistul Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu”, fiind disponibil atât standard, cât și într-o ediție în format mic.

Apariția editorială face parte din colecția „Acatiste și vieți de sfinți” și cuprinde date biografice și rugăciuni alcătuite în cinstea noii sfinte.

Doamna Maria a fost pildă de înțelepciune, de blândețe și de statornicie în credință, pentru fiii și fiicele sale. Palatul domnesc era, în vremea ei, nu loc de slavă deșartă, ci de slujire smerită. Se îngrijea cu deosebită râvnă de buna rânduială a casei, de creșterea copiilor și de miluirea celor lipsiți, se precizează în sinaxarul sfintei.

Acatistul a fost alcătuit de Ieroschimonahul Iosif Cișmaș de la Mănăstirea Mihai Vodă din București și a fost aprobat de Comisia teologică, liturgică și didactică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu a fost canonizată în anul de 2025 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române alături de alte 15 femei cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizării a avut loc în data de 6 februarie 2026, iar proclamarea locală s-a desfășurat în ziua de 16 august 2026 la Biserica „Sfântul Gheorghe” – Nou din București.

Lucrarea poate fi achiziționată prin intermediul site-ului Tipografiei Cărților Bisericești, de pe site-ul cartibisericesti.ro, de pe colportaj.ro și prin comandă la adresele de email: [email protected], [email protected]; sau la numărul de telefon 021.335.21.29.

Foto credit: Tipografia Cărților Bisericești